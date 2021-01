Trainer Willi Feer verlängert beim SSV Vorsfelde

Vorsfelde

Mit der Mannschaft des SSV Vorsfelde konnte Trainer Willi Feer seit seinem Amtsantritt im Sommer gerade einmal drei Monate zusammen arbeiten – dann kam die erneute Corona-Unterbrechung. Es steht nun aber fest, dass er das Team noch etwas länger betreuen wird: Verein und der gebürtige Schmedenstedter haben sich auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt, der nun bis zum Sommer 2022 läuft.

„Ich fühle mich sehr wohl in Vorsfelde, und es würde wenig Sinn ergeben, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen“, sagte Feer der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. In den bisherigen drei Landesligaspielen der Nordstaffel fuhr der SSV zwei Siege und ein Remis ein und setzt sich weiterhin den Aufstieg in die Oberliga als Ziel. Darüberhinaus hatte Feer mit der Mannschaft im Bezirkspokal alle sechs Spiele gewonnen. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und freuen uns, dass wir auch in der nächsten Saison mit Willi weiterarbeiten werden“, sagte SSV-Sportdirektor André Bischoff.

Von Redaktion