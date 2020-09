In der Vorbereitung hatte die B-Jugend des VfB Peine einige starke Gegner, um sich für die neue Spielklasse einzustimmen. Am Mittwoch (18 Uhr) starten die Peiner in die Niedersachsenliga und treffen zum Auftakt auf den BSC Acosta, einen der Favoriten in der Braunschweig/Hannover-Staffel.