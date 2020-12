Vallstedt

Auf dem Rasen wäre das im Jahr 2000 sicherlich eine klare Sache gewesen, wenn der Fußball-Niedersachsenligist Grün-Weiß Vallstedt auf den Kreisliga-Tabellenführer VfB Peine getroffen wäre. „Doch in der Halle beim PAZ-Cup gab es keine Favoriten“, sagt Jens Matejasik. „Wir hatten immer enge Duelle mit Bosporus, Lengede und Hohenhameln“, erklärt der Stürmer der Grün-Weißen, die kurz nach der Jahrtausendwende erstmals die inoffizielle Hallen-Kreismeisterschaft gewannen. Das Finale entschieden sie mit 3:0 gegen die Peiner für sich.

Gerne erinnert sich Jens Matejasik an die Spiele beim PAZ-Cup zurück – auch wenn die Zuschauer meistens gegen die Grün-Weißen waren. „ Vallstedt war damals nicht der beliebteste Verein, aber wir haben eben guten Fußball gespielt“, erklärt Matejasik. Vor allem im Jahr 2000, aber eigentlich auch schon davor – allerdings verloren die Vallstedter in den Jahren 1998 und 1999 jeweils das Finale im Elfmeterschießen.

Anzeige

So weit wollten es die Grün-Weißen bei der dritten Ausgabe des Wettbewerbs nicht kommen lassen. Bereits nach drei Minuten sorgte Jens Matejasik für die 1:0-Führung. „Das Tor war richtig geil herausgespielt“, fällt es dem heute 52-Jährigen wieder ein. „Davor haben wir einige schöne Doppelpässe gespielt und ich hab ihn mit Rechts reingehauen – sofern das denn ging. Damals haben wir ja noch mit Filzball gespielt, da musste man ordentlich abziehen“, erklärt Matejasik lachend.

Von diesem frühen Rückstand erholten sich die Peiner nicht mehr, sie boten dem Gegner kaum noch Gegenwehr. Nach dem „Tunnel“ von Daniel Schierding gegen Peines Keeper Carsten Winkler besorgte Vallstedts Thorsten Krause bereits nach acht Minuten den 3:0-Endstand. Groß war der Jubel bei den Vallstedtern, doch weil das Turnier damals an einem Sonntag stattfand, konnte das Team nicht allzu lange feiern. „Wir mussten ja am Montag wieder in die Firma“, sagt Matejasik lachend.

Der Vallstedter Stürmer räumte obendrein den Pokal für den besten Torschützen ab. Siebenmal traf er in der Endrunde von 2000 und hält die Trophäe immer noch in Ehren. Fein säuberlich habe er sie eingepackt, als bei ihm zu Hause jüngst Renovierungsarbeiten anstanden. Ohnehin seien die Pokale beim PAZ-Cup, ebenso die Stimmung und die Organisation einmalig gewesen, sagt Matejasik, der nach seiner Zeit in Vallstedt zahlreich an der Stadtmeisterschaft in Salzgitter teilgenommen hatte.

Obwohl dort etwa 1300 Zuschauer die Endrunde in der Amselstieghalle besuchen, sei die Stimmung mit 500 Zuschauern in der Peiner Silberkamphalle besser. Lobend erwähnt Matejasik vor allem die Fans des SV Bosporus, der es bei dieser Endrunde 2000 nach zwei Finalteilnahmen in Serie nur bis in das Spiel um Platz drei schaffte. Da gewann das Team durch zwei Treffer von Bülent Karahan und einen von Yasin Öztürk mit 3:2 gegen den TSV Hohenhameln (Tore: Stephan Pietsch und Norman Willatowski).

Die Hohenhamelner hatten das Endspiel – damals gab es noch keine Halbfinals – wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber den Vallstedtern verpasst. Das direkte Duell endete mit 2:2 und während die Grün-Weißen unter anderem durch vier Matejasik-Treffer mit 9:1 gegen Bortfeld gewannen, gelang den Hohenhamelnern nur ein 2:1-Erfolg.

In der Parallelgruppe hatte sich der VfB Peine im entscheidenden Gruppenspiel gegen Bosporus (1:0) durchgesetzt. Thomas Hesse hatte bereits nach eineinhalb Minuten den goldenen Treffer für den Finaleinzug erzielt. Gegen die Vallstedter gab es dann aber die deutliche Endspiel-Niederlage.

Von Lukas Everling