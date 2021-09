Vechelde

Nach der Derby-Niederlage zum Auftakt haben die Tischtennis-Spieler von Arminia Vechelde II im zweiten Spiel einen Sieg eingefahren. Das Team um Carsten Gruhn gewann gegen den VfL Salder deutlich mit 9:2 – besonders eng war es in den Doppeln zugegangen.

Arminia Vechelde II – VfL Salder 9:2 (29:17 Sätze, 448:380 Bälle). In den Doppeln ging es hin und her: Jeweils gewannen sowohl Vechelde als auch der VfL Salder zwei Durchgänge – alle drei Doppel gingen in den Entscheidungssatz. „Und da standen wir wohl einfach besser“, erklärt Kapitän Carsten Gruhn. Er sagt aber auch: „Vor allem das erste und das zweite Doppel hätten wir aber durchaus verlieren können. Ich hatte im Vorfeld schon knappe Spiele erwartet.“

So richtig knapp waren dann aber nur die Doppel, auf die die Arminia aufbaute. Bis auf Claas Vahldiek, der eigentlich zur dritten Mannschaft gehört und nach fünf Sätzen unterlag, gewannen alle Vechelder ihr erstes Einzel und sorgten für eine beruhigende 8:1-Führung. Nach der Niederlage von Klaus Schwickerath sorgte Christian Havekost für den entscheidenden Punkt. „Christian hat beide Einzel sehr souverän gewonnen“, lobt Gruhn seinen Kollegen.

Spiele, Doppel: Christian Havekost/Carsten Gruhn – Jan Stiller/Fabian Hoffmann 3:2, Klaus Schwickerath/Luca Anders – Mark Kuiff/René Hoffmann 3:2, Kolja Frey/Claas Vahldiek – Ary Zipfel/Matthias Hädicke 3:2. Einzel: Schwickerath – Kuiff 3:1, Havekost – Stiller 3:0, Anders – Zipfel 3:0, Gruhn – R. Hoffmann 3:1, Frey – F. Hoffmann 3:2, Vahldiek – Hädicke 2:3, Schwickerath – Stiller 0:3, Havekost – Kuiff 3:1.

Von Lukas Everling