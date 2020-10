Sievershausens Thorben Steguweit ärgert die Adler mit drei Treffern

Region Hannover

Der TSV Sievershausen setzte sich am Sonntag in einem umkämpften Derby der Fußball-Bezirksliga 5 gegen die SV Adler Hämelerwald durch. Der TSV Dollbergen kam bei seinem Heimspiel gegen den FC Lehrte unter die Räder.

SV Adler Hämelerwald – TSV Sievershausen 1:3 (1:1). Den besseren Start in die Partie der Dörfer, die durch den Verlauf der Autobahn 2 getrennt sind, erwischten die Gastgeber. Schon nach zwei Minuten eroberte Hämelerwalds Marco Klingberg den Ball im Mittelfeld und tankte sich bis vor das Tor von TSV-Keeper Alexander Dreyer durch. Mit einem harten Schuss brachte der Stürmer die Adler in Führung. „Das war eine klasse Einzelleistung“, lobte sein Trainer Peter Wedemeyer.

Anzeige

Der frühe Treffer gab den Gastgebern Aufwind. Doch das Derby kippte nach der Anfangsphase. „Die ersten 20 Minuten waren sehr gut von uns. Da müssen wir höher führen. Aber nach dem Tor zum 1:1 war alles vorbei“, erklärte Wedemeyer. Nach einer knappen halben Stunde setzte sich Sievershausens Tizian Schimski an der Außenlinie durch und fand mit einem flachen Pass den eingelaufenen Stürmer Thorben Steguweit, der den Ball einschob.

„Am Anfang waren wir nicht im Spiel. Danach haben wir eine Reaktion gezeigt und das Spiel bestimmt“, sagte TSV-Trainer Matthias Salzmann.

Noch vor der Pause musste Adler-Spieler Marek Gawlista den Platz mit Schmerzen am Fuß verlassen. Für ihn kam Stürmer Marvin Pröve, der das Offensivspiel in dem hart geführten Duell (zehn gelbe Karten) beleben sollte.

Nach dem Wiederanpfiff drückten die Sievershäuser auf den Führungstreffer. Die Gastgeber kamen nur noch selten gefährlich in die Nähe des gegnerischen Strafraums. In der 65. Minute war es erneut Steguweit, der den zweiten Treffer für den TSV nach Vorlage von Robert Braul erzielte. „Wir waren klar die bessere Mannschaft“, meinte Salzmann, der aber bis in die Nachspielzeit auf die Entscheidung warten musste. Matchwinner Thorben Steguweit traf nach einer Hereingabe von Simon Zimmermann zum dritten Mal ins Tor von Adler-Torwart Jan Pröve.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass ich den Derbysieg will, egal wie. Wir haben das spielerisch sehr gut gemacht und verdient gewonnen“, erklärte Salzmann. Sein Gegenüber Wedemeyer stimmte zu: „Nach unserer guten Anfangsphase war Sievershausen einfach besser.“

Tore: 1:0 Klingberg (2.), 1:1, 1:2, 1:3 Steguweit (29., 65., 90.+1).

TSV Dollbergen – FC Lehrte 1:8 (0:4). Für die Dollbergener war es ein Tag zum Vergessen. Ganze acht Gegentreffer musste die Mannschaft von Trainer Lars Bischoff hinnehmen. „Unser Torwart hat sogar noch fünf, sechs Dinger pariert. Das hätte auch zweistellig ausgehen können“, gab der Coach zu. TSV-Stürmer Björn Fröchling erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:6.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 K. Caran (18., 27., 36.), 0:4 Ehlert (45.), 0:5, 0:6 K. Caran (48., 53.), 1:6 Fröchling (57.), 1:7 Duraj (75.), 1:8 Tahiri (84.).

Von Nico Schwieger