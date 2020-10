Schwierige Aufgabe: MTV Vater Jahn trifft auf eine Wundertüte

Spielerinnen aus der dritten Liga und aus dem Bundesliga-Nachwuchs könnten den MTV Vater Jahn Peine am Samstag in Hannover erwarten. Denn der Handball-Oberligist tritt bei der Reserve-Mannschaft des TV Badenstedt an und erwartet zurecht eine Wundertüte. „Es ist wirklich schwierig, sich auf dieses Spiel vorzubereiten“, sagt Trainer Marco Wittneben.