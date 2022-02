Schwaches zweites Viertel: TSV Edemissen verliert

Braunschweig

Personalgeschwächt sind die Edemissener Basketballer in ihr erstes Punktspiel 2022 gegangen – und haben die sechste Saison-Niederlage kassiert. „Mit einem kompletten Kader hätte das anders ausgesehen“, sagt Trainer Santino Nordmeyer, der vor allem ein schwaches zweites Viertel seines Teams gesehen hatte.

USV Braunschweig – TSV Edemissen 74:68 (18:17, 21:9, 15:26, 20:16). Denn nach nur einem Punkt Rückstand zum Ende des ersten Viertels hin zog der USV Braunschweig bis zur Pause auf 13 Zähler davon. „In der Konstellation waren die Jungs einfach nicht eingespielt“, erklärt Nordmeyer, der unter anderem auf Christopher und Kevin Stannek, sowie Topscorer Janes Pape verzichten musste. In dessen Abwesenheit avancierte Sommer-Neuzugang Arturas Petkus zum treffsichersten Edemissener: Ihm gelangen 21 Punkte, er warf einen Dreier und verwandelte sechs seiner sieben Freiwürfe.

In der zweiten Hälfte besserte sich vor allem die Defensive der Gäste. „Wir schöpften noch einmal Hoffnung“, erklärt Santino Nordmeyer, nachdem sich sein Team wieder auf zwei Punkte herangekämpft hatte. Doch vor allem in der Schlussphase zeigten sich die Braunschweiger treffsicher. „Da sind dann nochmal zwei Dreier für die gefallen. Es lag letztlich an Kleinigkeiten“, trauert Nordmeyer den Punkten nach.

TSV Edemissen: Petkus (21 Punkte/1 Dreier), Wrede (12/2), Daqi (11/3), Mokrys (11/1), Fonga (8), Noske (3/1), Bruland (2),

Von Lukas Everling