SVL nach 2:1-Sieg „nicht überheblich, sondern noch hungriger“

Lengede

Seit 21 Spielen hat der SV Lengede nicht mehr verloren, berichtet Coach Kai Olzem stolz. Drei davon fanden in der Fußball-Landesliga statt, sechs im Bezirkspokal, zwölf waren Testspiele gegen Teams von der Bezirks- bis zur Oberliga. „Irgendwann wird diese Serie reißen“, erklärt der Trainer und gibt sich gleichzeitig optimistisch für das Gastspiel beim SC Gitter: „Dort wird das nicht passieren.“

SC Gitter – SV Lengede (Sonntag, 14.30 Uhr). Dennoch soll seine Mannschaft in Salzgitter-Bad wachsam sein. „Wir wollen nicht selber schuld sein, wenn die Serie reißt, weil wir unsere Leistung nicht abgerufen haben“, berichtet Olzem, der eine defensiv eingestellte SC-Mannschaft erwartet. Der SVL werde sicherlich viel Ballbesitz haben, vermutet Olzem: „Bei Ballverlusten müssen wir zusehen, dass wir schnell wieder hinter den Ball kommen.“

Anzeige

Denn die Salzgitteraner verfügen laut Olzem über einige gute Stürmer und zählt Mario Errico, Dustin Günther und Nico Roderburg auf. Im Kern habe sich der Kader des SC Gitter im Vergleich zur Vorsaison aber kaum verändert. Auch der Trainer „und damit wohl auch die Philosophie“, mutmaßt Olzem, dürfte die gleiche geblieben sein. Besonders anfällig scheint die Defensive zu sein: In drei Spielen kassierte Gitter bereits 11 Gegentore.

Dass seine Mannschaft den Gegner deshalb unterschätzen könnte, das glaubt Olzem nach den beiden Siegen zum Auftakt nicht. „Die Jungs werden nicht überheblich, sie werden eher noch hungriger nach Erfolg. Das merkt man derzeit einfach an der Stimmung im Team“, erklärt der Lengeder Trainer, der ganz klar einen Sieg anpeilt. Immerhin will der SV Lengede an Hauptkonkurrent SSV Nörten-Hardenberg dranbleiben, der schon ein Spiel mehr absolviert hat und bereits am heutigen Samstag ins Landesliga-Geschehen eingreift.

Gegen den SC Gitter soll den Lengedern bestmöglich ein frühes Tor helfen. „Das dürfte deren Abwehr auflockern“, sagt Olzem, der von seinem Team erwartet, dass es die Defensiv-Hausaufgaben sorgfältig erledigt. Dann würden auch mal ein oder zwei Tore zum Sieg reichen – wie am vergangenen Wochenende gegen Göttingen 05.

Verzichten wird der SVL am Sonntag immer noch auf Kapitän Daniel Kudlek, der nach seinem Bänderriss noch nicht so weit ist. Stürmer Marc Omelan war in der vergangenen Woche im Urlaub und somit nicht beim Training dabei. Ersatzkeeper Laurenz Gürtler war zwar bei den Einheiten dabei, verletzte sich aber in einem Zweikampf. Mit einem Bänderriss fehlt er dem Team nun fünf bis sechs Wochen.

Von Lukas Everling