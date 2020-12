Ralf Karschunke: „Ich hatte offenbar einen guten Tag erwischt“

Peine

Mittags hatte Regen eingesetzt am 6. Januar 2002. Die Straßen wurden spiegelglatt, aber die Vallstedter kamen nicht ins Rutschen. Es war schon ziemlich abgeklärt, was sie in der Endrunde des 5. PAZ-Cups ablieferten. In der Gruppe A hatten sie kein Gegentor kassiert, aber zwölf geschossen. Und so trafen sie im Finale auf den VfB Peine, den Sieger der Parallelgruppe. Halbfinalspiele gab es damals noch nicht.

Und dann musste GW-Torhüter Reiner Rosen doch zum ersten Mal an diesem Tag hinter sich greifen. Das war allerdings 50 Sekunden vor Schluss des Endspiels, als der Niedersachsenligist bereits 2:0 führte. Lars Trappe traf für den VfB, und zu mehr reichte es dann nicht für die Peiner.

Dabei hatte das Finale schlecht für die Grün-Weißen begonnen, die vom früheren VfBer Willi Feer trainiert wurden. Ali Bilir wurde von Schiri Thomas Kaufhold nach einem Foul an Lars Trappe für zwei Minuten auf die Bank geschickt. Aber der VfB konnte die Überzahl nicht nutzen, und als GW wieder komplett war, fiel das 1:0 für den Niedersachsenligisten. Nach einer Ecke von Pascal Üstün kam der Ball zu Ralf Karschunke, der das Leder gegen die Laufrichtung von VfB-Torwart Carsten Winkler zum 1:0 einnetzte. Die größte Chance zum Ausgleich vergab der VfB-Rückkehrer Nejatin Topcu. Nach feiner Kombination über Bekim Bytyci und Marco Albrecht traf Topcu nur den Innenpfosten des Vallstedter Gehäuses. Als Albrecht dann nach Foul am Vallstedter Arne Otte für zwei Minuten raus musste, erhöhte erneut Karschunke auf 2:0 – und wurde so zum spielentscheidenden Mann.

„Ich kann mich heute gar nicht mehr an die Tore erinnern. An das Turnier aber schon. Ich hatte offenbar einen guten Tag erwischt“, sagt der inzwischen 48-jährige Karschunke, dessen Sohn Pascal in der zweiten Mannschaft des SV Lengede spielt. „Ich weiß noch, dass ich zusammen mit Daniel Plünnecke vom SV Lengede Torschützenkönig geworden bin. Die Prämie hatten wir geteilt und in die Mannschaftskasse gezahlt, den Pokal durfte er behalten. Er war ja jünger. Wir haben hinterher gefeiert, es herrschte eine Super-Kameradschaft im Team. Und das Dorf stand natürlich Kopf.“

Danach lief es aber nicht mehr so gut für Karschunke. Er bekam in der Feldserie Knieprobleme, versuchte es zwar immer wieder, ließ sich dann aber operieren – Verdacht auf Meniskusschaden. „Bei der Operation stellte sich heraus, dass das Kreuzband kaputt ist. Und weil ich für diese OP keine Einwilligung gegeben hatte, musste ich sechs Wochen später nochmal operiert werden.“

Als er wieder fit war, folgte der nächste Kreuzbandriss – und damit das Ende der Fußball-Ambitionen Karschunkes. „Ich habe es probiert, aber die Ärzte hatten bei der Operation Material aus dem Oberschenkel entnommen, und ich bekam immer wieder Muskelfaserrisse.“ Er kickte noch bei den Altherren von Fortuna Lebenstedt und in der Ü40, aber inzwischen ist es mit dem Fußballspielen vorbei. Zumal der Beruf immer mehr Zeit gefressen hat. Karschunke hat eine Firma, die sich mit Transporttechnik für Züge beschäftigt.

„An die PAZ-Cup-Turniere habe ich schöne Erinnerungen. Es war immer eine gute Stimmung in der Silberkamp-halle“, sagt Karschunke, der beim ersten PAZ-Cup den Fernseher für das erste Kopfballtor gewann. Daran erinnert er sich noch genau. „Der Ball war mir irgendwie auf den Kopf gefallen.“

SV Lengede macht mit Ölsburg kurzen Prozess

Im Spiel um Platz drei machte der SV Lengede mit Viktoria Ölsburg beim 5:0-Sieg kurzen Prozess. Benjamin Thamm eröffnete mit einem Fernschuss bereits in der 1. Minute den Torreigen, Goalgetter Daniel Plünnecke ließ nur eine Minute später das 2:0 folgen. Wieder Thamm (8.), erneut Plünnecke (10.) und Christian Franke in der Schlusssekunde schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.

Die Ölsburger hatten in der Gruppe A den zweiten Platz erobert und den VfL Woltorf und die SG Adenstedt hinter sich gelassen. In Gruppe B war Lengede punktgleich mit dem VfB Peine, belegte aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur Rang zwei. Das direkte Duell endete 0:0. Auf den letzten beiden Rängen der Gruppe B landeten der TSV Hohenhameln und der TSV Edemissen.

Der TSV Hohenhameln verpasste das Finale nur knapp. Ein Sieg gegen den VfB Peine hätte das Team am Ende ins Finale gebracht. Die Hohenhamelner führten auch 1:0 durch einen Treffer von Norman Pütsch. Drei Minuten vor Schluss musste der TSVer Norman Willatowski aber wegen einer Zwei-Minuten-Strafe nach Foul an Peter Konrad vom Feld. 38 Sekunden vor Spielende mit dem Ablauf der Zeitstrafe traf der zuvor gefoulte VfB-Routinier zum 1:1 ins Netz – das wichtigste Tor für die Peiner, die am Ende Hohenhameln um einen Punkt überflügeln konnten.

Insgesamt litt die Endrunde ein wenig unter der mit 392 Zahlenden relativ geringen Zuschauer-Zahl. Grund waren vor allem die gefährlichen Straßenverhältnisse nach gefrierendem Regen, aber auch das Ausscheiden des SV Bosporus in der Vorrundengruppe, der stets viele Fans mitgebracht hatte.

Von Matthias Press