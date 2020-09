Plockhorster Zweite schießt im Durchschnitt sieben Tore

Kreis Peine

Welcher Fußballer hat wie oft getroffen? Die PAZ verfolgt im Wettbewerb um den Sparkassen-Torjägercup regelmäßig den Stand bei den besten Torschützen aus dem Kreis Peine in der Landes- und Bezirksliga, Kreisliga und 1. Kreisklasse. Aufgeführt wird auch, welche Mannschaften am meisten getroffen haben. In der Auflistung unten ist der aktuelle Stand in der Kreisliga und der 1. Kreisklasse festgehalten. Die Bezirksebene folgt, wenn die Spiele dort gestartet sind.

Kreisliga

5 Tore: Jan Goldbach ( TSV Dungelbeck), Tim Nowak ( Fortuna Oberg).

4 Tore: Dominik Müller (Rot-Weiß Schwicheldt), Frederik Falb (TSV Sonnenberg), Maximilian Hantel, Niclas Kamp (beide TSV Wendezelle II).

3 Tore: René Rieger, Timo Renk, Niklas Müller (alle Rot-Weiß Schwicheldt), Nick Helwes ( VfL Woltorf), Jonas Stephan ( Fortuna Oberg), Alexander Mörtzsch ( TSV Eixe), Maik Düsterhöf ( TSV Edemissen).

1. Kreisklasse

3 Tore: Sascha Voges (Adler Handorf).

2 Tore: Tobias Mende ( SG Adenstedt), Ibrahim Hamad ( TSV Edemissen II), Kevin Herrmann, Steven Schönball (beide Adler Handorf), Kubilay Özcan (Teutonia Groß Lafferde II), Mohamed-Ali Elachi, Yunus-Emre Karaca (beide Marathon Peine), Denis Karahan ( SSV Plockhorst), Sascha Dubatuvka ( SG Rosenthal/Schwicheldt), Marcel Pauli (MTV Wedtlen-stedt), Hendrik Filbrandt, Thilo Trappe, Tim Brennecke (alle TSV Wipshausen).

Mannschaftswertung

21 Tore: SSV Plockhorst II(3. Kreisklasse Nord A).

16 Tore: Rot-Weiß Schwicheldt ( Kreisliga B).

14 Tore: TuS Bierbergen(2. Kreisklasse Süd A), TSV Marathon Peine II (3. Kreisklasse Nord A).

12 Tore: SSV Stederdorf II(3. Kreisklasse Nord A).

11 Tore: Adler Handorf II(3. Kreisklasse Nord B).

10 Tore: TSV Eixe ( Kreisliga B), Adler Handorf (1. Kreisklasse B), Viktoria Ölsburg(2. Kreisklasse Süd A).

Schon gewusst, dass...

der Schwicheldter René Rieger in allen drei Punktspielen je einmal traf. Dasselbe gelang dem Handorfer Sascha Voges.

Obergs Tim Nowak im ersten Punktspiel zweimal, im zweiten dreimal traf – aber im dritten leer ausging. Viermal in einem Spiel traf aber der Dungelbecker Jan Goldbach beim 7:0-Sieg in Münstedt.

Der SSV Plockhorst II beim jüngsten 4:3-Sieg über Marathon II für eigene Verhältnisse wenig Tore geschossen hat. Die Auftaktpartie hatten die Plockhorster mit 6:1 gegen Stederdorf II gewonnen, das zweite Punktspiel mit 11:1 gegen Blau-Weiß Schmedenstedt II. Das macht einen Schnitt von 7 Treffern pro Spiel.

Von Sönke Rathje