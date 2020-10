Punkte – die braucht die SG Rosenthal/Schwicheldt dringend, hat sie doch in dieser Saison der 1. Fußball-Kreisklasse erst drei geholt. Am Sonntag jedoch wird es schwer für die SG, kommt doch der Zweite aus Plockhorst – und der darf sich im Titelrennen keinen Patzer erlauben.

Plockhorst zu Gast in Rosenthal: Coach Schulze setzt auf Angriff

Fußball, 1. Kreisklasse B Plockhorst zu Gast in Rosenthal: Coach Schulze setzt auf Angriff