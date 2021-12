Peter Wilck spielt seit mehr als 40 Jahren mit der Nummer 4

Edemissen

Als Peter Wilck über seine Rückennummer nachdenkt, fällt dem Handballer der HSG Nord Edemissen II direkt ein: „Man, ich trage die 4 jetzt wirklich schon seit mehr als 40 Jahren.“ Erst beim Fußball, später beim Handball. „Ich hatte sie in mindestens 95 Prozent meiner Spiele“, ist sich der 51-Jährige sicher. Erst kürzlich merkte er wieder, wie viel wohler er sich mit dieser Zahl fühlen kann.

Als junger Fußballer beim SSV Stederdorf eiferte Peter Wilck damals einem der weltbesten Defensivleute nach: Karlheinz Förster, Europameister und doppelter WM-Zweiter mit der deutschen Nationalmannschaft. „Der war Vorstopper, so nannte man das damals noch“, sagt der 51-jährige Stederdorfer und lacht. Beim VfB Stuttgart hatte Förster stets die 4 getragen – und Wilck übernahm dies: „Immer, wenn ich wählen durfte, habe ich diese Nummer genommen.“

Dem Spielertrainer der HSG-Zweiten gefiel vor allem das Auftreten des Nationalspielers. „Er spielte immer sehr robust, war dabei aber immer fair“, erinnert sich Wilck. Beim Handball habe er stets versucht, genauso aufzutreten. „Und bisher hat sich eigentlich niemand beklagt“, sagt der 51-Jährige, der die Spiele mit seiner Mannschaft gerne aus einer starken Defensive heraus gewinnt.

Über eine längere Zeit musste Peter Wilck nur während seines Ausflugs zum Handball-Oberligisten MTV Braunschweig ohne die Nummer 4 auskommen. „Da waren andere in der Hackordnung weiter oben“, sagt er. Nach nur einem Jahr kehrte er zu seinem Herzensverein nach Edemissen zurück und ist mittlerweile Spielertrainer in der Reserve.

Ab und an hilft er auch nochmal im Landesliga-Team aus. Und im letzten Spiel der HSG Nord vor der erneuten Corona-Unterbrechung gegen den VfL Lehre spielte er in der Deckung sogar fast die gesamte Zeit durch. Zu seinem Einsatz kam Peter Wilck allerdings eher kurzfristig. „Da habe ich an alles gedacht, nur nicht an die Zahl auf meinem Trikot.“

Sein eigenes konnte er nicht nehmen, weil die erste Mannschaft einen anderen Satz besitzt. Ganz zufällig bekam der 51-Jährige sein Trikot für das Spiel – mit der 44 auf dem Rücken. „Darin habe ich mich dann sehr wohl gefühlt“, sagt Peter Wilck schmunzelnd... auch wenn das Spiel mit 24:32 verloren ging.

Von Lukas Everling