Peiner Boxer verpassen in Gifhorn eine bessere Ausbeute

Peine

Sieben Peiner Boxer sind beim U19- und U22-Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft in Gifhorn in den Ring gestiegen, fünf vom BC 62 Peine, zwei von den Black Panthers. Am erfolgreichsten bei dieser Landesmeisterschaft war Bundesliga-Boxer Engin Aslan (BC 62), der alle drei Kämpfe gewann, und sich den Niedersachsen-Meistertitel der U22 sicherte. Vier weitere Peiner kämpften sich bis ins Finale vor, verloren dort aber.

Der BC-62-Vorsitzende und -Trainer Ercan Caliskan ärgerte sich ein wenig darüber, dass zwei seiner Schützlinge ihre Finalkämpfe verloren, weil mehr für sie drin gewesen sei. Resul Kocak (-75 kg/U19) hatte seinen Auftakt-Kampf gegen Baran Balkiz ( Seesen) gewonnen und im Finale gegen Mischa Feroyan in der ersten Runde sehr gut geboxt, dann aber nachgelassen – und 2:3 verloren. Dabei hatte er den Nienburger bei der Landesjugendmeisterschaft, die vor anderthalb Jahren im Bürger-Jäger-Heim ausgetragen worden war, noch klar besiegt. „Wenn Resul mehr gemacht hätte, wäre er zur Deutschen Meisterschaft gefahren“, resümierte Caliskan. Dazu gehöre aber viel Disziplin in der Vorbereitung.

Anzeige

Die habe auch Shahin Karim vermissen lassen, der vor dem Turnier abspecken musste, um in der U19 bis 60 Kilo starten zu können. Den ersten Kampf gegen Anzor Askhabov gewann er glatt mit 5:0, erwischte dann aber im Finale einen starken Gegner. „Der war sehr schnell, und Shahin wurde in der zweiten Runde dreimal angezählt. Der Ringrichter brach dann ab“, sagte Caliskan.

Weitere PAZ+ Artikel

Ein Peiner Schwergewichts-Duell gab es in der U19. Jamal Yildiran (BC 62) hatte einen Größen- und Reichweiten-Vorteil gegenüber Ivan Iliev (Black Panthers). „ Ivan hatte schon früh einen Schlag in die Nieren eingesteckt und dann schlecht Luft bekommen“, führte Black-Panthers-Vorsitzender und -Trainer Kazim Yilmaz als einen der Gründe für die Niederlage seines Schützlings an. Der musste am nächsten Tag gegen Marlon Montoya-Martin boxen, und „da lief es viel besser“, wie Yilmaz feststellte. „Er hat alles richtig gemacht.“ Zum Sieg reichte es dennoch gegen den starken Cuxhavener nicht, und der besiegte im Finale dann auch noch den Peiner Jamal Yildiran.

Amr Al-Khwlani (BC 62/-64 kg) erwischte in der U19 zwei Gegner, die schon bei der Deutschen Meisterschaft geboxt haben. „Er hat super gefightet“, lobte Caliskan. Dennoch hat er sowohl gegen Baran Akman ( Salzgitter) als auch gegen Eren Emrah ( Seelze) jeweils knapp mit 2:3 verloren.

Kazim Yilmaz hat nach längerer Unterbrechung wieder Noorly Aziz unter seinen Fittichen. Der Flüchtling aus Afghanistan hatte einige Zeit in Wolfenbüttel trainiert. „Er ist jetzt zurück und ich bin froh darüber. Nach einiger Zeit Training in Peine ist er jetzt so stark wie noch nie“, lobte Yilmaz. Beim Turnier habe dem U22-Kämpfer (-69 kg) allerdings das nötige Quäntchen glück gefehlt, um Niedersachsenmeister zu werden und sich für die DM zu qualifizieren.

Sein erster Kampf fiel aus, und im Finale kassierte er in der zweiten Runde einen Kopfstoß seines Gegners Mohammad Ghalandari ( Wolfenbüttel). Die Augenbraue des Panther-Boxers platzte auf. „Wir konnten die Blutung zwar mit einer Creme stoppen, aber der Ringrichter brach den Kampf ab. Das war Pech“, bedauerte Yilmaz, der später mit seinem Schützling noch ins Krankenhaus fuhr, wo die Wunde genäht wurde.

Von Matthias Press