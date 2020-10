Pechvogel Dennis Otte hofft auf ein Comeback in neun Monaten

Bortfeld

Als echten Pechvogel kann man Fußballer Dennis Otte bezeichnen. Denn der zog sich binnen zweieinhalb Jahren drei schwere Verletzungen zu, musste anschließend jedes Mal lange aussetzen. Auch derzeit ist der Innenverteidiger des Kreisligisten TB Bortfeld außer Gefecht, da ihm eine Woche vor dem Saisonstart beim Training die Kniescheibe heraussprang. Viel mehr als Daumendrücken vom Spielfeldrand liegt für ihn bis auf Weiteres sowie im TB-Spiel am Sonntag gegen Stederdorf nicht drin.

In den vorherigen drei Begegnungen der Bortfelder war Otte immer mit von der Partie, sah dabei überzeugende Leistungen seiner Mannschaft, die derzeit mit sieben Punkten an dritter Stelle steht. „Das, was meine Jungs bisher geboten haben, war schon gut. Ich bin zufrieden mit unserem Start. Der jetzige Tabellenplatz entspricht unserer Stärke. Läuft alles normal, dürften wir am Saisonende hinter Schwicheldt und Sonnenberg einlaufen.“

Für sich selbst hofft er, in einem Dreivierteljahr wieder mit Fußball beginnen zu können. Ähnlich lange musste der gebürtige Bortfelder, der in seinem Heimatort zusammen mit seinen Mannschaftskameraden Marius Wolff und Marco Lehne in einer WG lebt, auch bei seiner vorherigen Verletzung pausieren. Damals, am 31. März 2019, sprang ihm wie Anfang September 2020, am gleichen Bein die Kniescheibe heraus. „Zur Zeit trage ich eine orthopädische Schiene, kann mein Bein nur teilweise belasten. Vier Wochen wird es wohl noch dauern, das Ding abzulegen – kenne ich ja alles vom ersten Mal.“

Frustriert ist er ob seiner misslichen Situation aber dennoch kaum. „Man kann eben nichts daran ändern. Aber langweilig war mir anfangs schon: kein Auto fahren, keinen Sport, keine Arbeit“, erläutert der Vertriebsmitarbeiter einer Firma für Industriebedarf, die es ihm inzwischen ermöglichte, von zuhause aus zu arbeiten.

Fußball gucken im Fernsehen steht für den 31-Jährigen ebenfalls oft auf der Tagesordnung. Am liebsten ist er bei den Begegnungen seines Herzensvereins Eintracht Braunschweig auf Sendung. „Die Mannschaft wird den Klassenerhalt in der 2. Liga packen“, betont er. „Und eine Dauerkarte habe ich auch – seit Jahren schon.“ Da in dieser Saison wegen Corona nur 20 Prozent der Plätze im Eintracht-Stadion belegt sein dürfen, „wird unter uns Dauerkarten-Besitzern verlost, wer bei den Heimspielen auf der Tribüne dabei ist“.

In der Spielzeit 2017/18 stiegen die Blau-Gelben in die dritte Liga ab. Das war für Otte ebenso schmerzhaft wie die hartnäckige Bänderdehnung, an der er seinerzeit ein halbes Jahr lang laborierte. Die Verletzung ist längst völlig verheilt, darauf setzt der 31-Jährige auch jetzt. Denn: „Anders als bei meiner ersten Knieverletzung wurde mein Bein jetzt operiert. Der Arzt sagte mir, das Knie wird viel stabiler sein als vorher, ich könne ohne Einschränkungen Fußball spielen.“

Spätestens dann dürfte er sich wieder im Kreis seiner Mannschaft bewegen – mit allem, was dazu gehört. „Herumflachsen, die Kabinengespräche – das alles fehlt mir doch ein bisschen. Wir sind ein eingeschworener Haufen. Und unser Trainer Garrit Klaproth hat uns dahin gebracht, dass der Zusammenhalt noch größer als früher ist“, betont Dennis Otte, der für die PAZ den fünften Kreisliga-Spieltag tippt.

Die Kreisliga-Tipps von Dennis Otte

Arminia Vechelde II – Bosporus Peine 0:1. „ Bosporus ist ein unangenehmer Gegner und erfahrener als Vecheldes Zweite.“

TSV Hohenhameln – TSV Münstedt 1:0. „Die Hohenhamelner haben dreimal verloren – sie müssen jetzt etwas holen.“

TSV Edemissen – TSV Wendezelle II 2:1. „Als Bortfelder tippe ich nicht auf einen Wendezeller Sieg.“

TSV Dungelbeck – Fortuna Oberg 2:3. „Die Oberger sind Favorit und setzen sich knapp durch.“

Herta Equord – SV Lengede II 0:2. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Lengede gewinnt.“

Rot Weiß Schwicheldt – TSV Eixe 3:1. „Die Schwicheldter werden sich von ihrer jüngsten Niederlage gegen Sonnenberg erholen. Denn sie wollen ja oben dran bleiben.“

VfL Woltorf – Pfeil Broistedt 0:1. „Die Broistedter sind eine gute Truppe, das haben sie beim 4:4 gegen uns gezeigt.“

TB Bortfeld – SSV Stederdorf 3:0. „Wir sind in der Offensive momentan gut drauf.“

Von Jürgen Hansen