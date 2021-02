„Nur für Euch!“ – Groß Bültener will Familien  auf die Sportplätze bringen

Groß Bülten

Es ist eine Idee, die dem Groß Bültener Karsten Liesecke schon seit Monaten nicht mehr aus dem Kopf geht: „Nur für euch!“ So nennt der 48-jährige Familienvater sein familienorientiertes Sportplatz-Konzept, mit dem er die Familien wieder zurück auf die Anlagen bringen und die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen möchte. „Bewegungsmangel, Vereinsamung, häusliche Gewalt, Depression – alles hat zugenommen. Was wir uns und unseren Kindern derzeit zumuten, ist einfach unbeschreiblich“, erklärt Liesecke. Auch in Zeiten ohne Pandemie soll sein Plan den Vereinen weiterhelfen.

Dem stellvertretenden Vorsitzenden der SpVgg Groß Bülten geht es darum, die Sportstätten besser auszulasten. Bei seinem Verein etwa, werde der Fußballplatz in der Woche nur 15 Stunden von den neun Abteilungen genutzt. In den restlichen 62 Stunden in der Woche – eine tägliche Nutzung von 10 bis um 21 Uhr vorausgesetzt – sei der Platz frei. Während des aktuellen Lockdowns darf er gar nicht genutzt werden. Seine Idee: mit einem onlinebasierten Miet- und einem digitalen Schließsystem vor Ort die Auslastung der Sportstätten zu erhöhen.

„Es gibt so viele schöne Sportstätten, aber derzeit darf da niemand hin“, sagt Karsten Liesecke der einige Zahlen zusammengetragen hat. Demnach gibt es in Deutschland 231 000 Sportstätten, 35 000 Hallen und 13 000 Tennisanlagen. „Eine enorme Kapazität, die genutzt werden sollte“, findet Liesecke. Schon während der Corona-Pandemie könnten seiner Meinung nach Personal-Trainer den Platz nutzen, um mit dem gebührenden Abstand Gruppen zusammen zu bringen.

Es solle aber auch Personen möglich sein, den Platz zu nutzen, die gar nicht Mitglied im Verein sind – zeitlich völlig unabhängig. „Familien können dadurch eine Abwechslung zum Home-Schooling und Home-Office schaffen“, erklärt Karsten Liesecke. Dafür müsse allerdings noch ein Passus her, damit die Nicht-Mitglieder versichert sind. Außerdem setze eine Vermietung stets das Vertrauen in die Nutzer voraus, dass alles vor Ort in seinem Ursprungszustand bleibt – Stichwort: Sachbeschädigung. Dies könnte allerdings auch die Möglichkeit eröffnen, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Sportplatzwarte könnten sich um die Anlagen kümmern.

In der Anfangszeit während der Corona-Pandemie solle die Nutzung kostenlos sein, „mit Unterstützung der Gemeinde“, sagt Liesecke. Später solle die Nutzung dann einen gewissen Betrag kosten. Das gesamte Vorhaben des Groß Bültener Vorstandsmitglieds soll ein länger angelegtes sein. „Es wird schon zwei, drei Jahre dauern, bis ich damit zufrieden bin. Ich will dafür eine App entwickeln, die ich allen anderen Vereinen als Grundbaustein zur Verfügung stellen kann“, erklärt Liesecke, der nicht an die Gründung eines Unternehmens oder eines Start-Ups denkt.

Der 48-Jährige macht das ehrenamtlich und will für sein Projekt eine zehnte Sparte in der SpVgg Groß Bülten gründen. „’Nur für Euch!’ soll nicht in erster Linie wirtschaftlich sein, es ist vor allem sportlich und sozial“, erklärt Liesecke. „Es kann auch eine Perspektive für Unternehmen sein. Mir geht es darum, dass es eine Plattform für alle ist.“

Von Lukas Everling