Null Treffer, null Punkte: Hohenhameln fehlt Durchschlagskraft

Hohenhameln

Dass die Aufgabe keine einfache wird, war ihm im Juli 2020, als er das Traineramt beim TSV Hohenhameln übernahm, „von vornherein bewusst“, sagt Stephan Schrul. Dennoch ging er optimistisch in die neue Saison der Fußball-Kreisliga, doch schnell machte sich Ernüchterung breit: Denn sein Team holte in den fünf Partien bis zur Saisonunterbrechung nicht einen Zähler – unter anderem wegen der mangelnden Durchschlagskraft, gelang den Hohenhamelnern doch kein eigener Treffer. Aber auch die Defensive erwies sich als wenig stabil: 42 Gegentore kassierte der TSV, allein 21 gegen Fortuna Oberg. Warum seine Elf bislang leer ausging und wie er sich seine persönliche Zukunft vorstellt, erläutert der 52-Jährige im Wintercheck der PAZ.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Die fällt schon ziemlich traurig aus. Denn dass wir so schlecht abschneiden, hat keiner von uns erwartet. Zumal es einige Spiele gab, in denen wir durchaus gleichwertig waren. Aber leider haben wir uns dann immer wieder durch individuelle Fehler selbst geschlagen. Hinzu kommt, dass es auch einige personelle Ausfälle gab. Trotzdem ist es schon sehr, sehr unbefriedigend, dass wir bis zur Saisonunterbrechung keinen einzigen Punkt geholt haben. Frustrierend ist jedoch auch die komplette Situation gewesen, da durch Corona für mich als Trainer nicht viel möglich war und auch kaum Spiele stattgefunden haben. Das einzig Positive an der langen Pause ist, dass die Spieler, die uns verletzungsbedingt gefehlt haben, nun alle wieder fit sind.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Da kann ich keinen speziell hervorheben. Alle, die da waren, haben sich immer voll reingehängt – das war sehr erfreulich. Dankbar bin ich insbesondere den Spielern aus der zweiten Mannschaft und dem Altherren-Team, die bei uns häufiger ausgeholfen haben.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Das ist Danny Schmidt. Er hatte gerade wieder in die Spur gefunden und verletzte sich dann an der Schulter und musste daraufhin operiert werden – schade für ihn und für uns.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Ein solches gab es leider nicht, da wir nichts zu bejubeln hatten.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Ganz klar, das war das 0:21-Debakel gegen Fortuna Oberg. So etwas habe ich in meiner Laufbahn als Fußballer noch nie erlebt. Zu diesem Spiel fehlen mir heute noch die Worte – das kann man auch gar nicht beschreiben, was da abgelaufen ist. Es war so, als ob einer bereits in der ersten Minute das Licht ausgemacht hat. Ich bin schon oft auf dieses Ergebnis angesprochen worden, aber eine Erklärung dafür habe ich immer noch nicht. Es waren einige Gespräche dabei, die ich mir gern erspart hätte. Aber es ist nun mal passiert und nicht mehr zu ändern.“

Meine Erwartungen an die Rückrunde: „Sollte es eine Rückrunde geben, hoffe ich, dass wir dann endlich punkten – das wäre ein Traum. Aus meiner Sicht macht es allerdings wenig Sinn, die Saison fortzusetzen. Denn wir sind Hobby-Fußballer und können nicht ständig zwei- bis dreimal pro Woche spielen. Und je länger die Pause noch dauert, umso schwieriger wird es, alles wieder in Gang zu bringen. Schließlich gibt es seit Monaten nur wenig Kontakt zu den Jungs. Die meisten bekommen zwar per Handy Vorgaben von mir, was sie machen und tun sollen, aber ein echtes Training kann das nicht ersetzen. Die Jungs bewegen sich zwar, aber die fußballspezifischen Sachen können sie nicht trainieren.“

Meine persönliche Zukunft: „Ich würde gerne weitermachen, da ich wegen der Pandemie bisher nicht viele Möglichkeiten hatte, hier etwas zu bewegen. Mein Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln, aber damit das gelingt, braucht man auch Zeit. Wenn es dann irgendwann mal weitergeht, hoffe ich, dass bei allen die Motivation und die Lust auf Fußball weiterhin vorhanden sind. Denn ich befürchte ein bisschen, dass die langen Pausen dazu führen könnten, dass eventuell der ein oder andere abspringt, weil er gesehen hat, dass es auch ohne Fußball geht.“

Abgänge: Keine.

Zugänge: „Zwei, drei neue Leute hätten uns gut getan, aber trotz aller Bemühungen ist kein Spieler zu uns gewechselt. Allerdings ist es als Tabellenletzter auch enorm schwierig, jemanden zu bewegen, dass er zu uns kommt. Es sei denn, man nimmt Geld in die Hand, aber das wollen wir nicht.“

Von Peter Konrad