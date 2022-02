Niklas Misch trifft zwei Sekunden vor Schluss zum 28:27-Sieg

Kreis Peine

Gleich an zwei Tagen hintereinander mussten die Handballer der A-Jugend des MTV Groß Lafferde ran. Trotz der Doppelbelastung gewannen sie beide Partien in der Landesliga. Auch Lafferdes Oberliga-C-Jugend musste an zwei Tagen hintereinander spielem – und verlor die zweite Partie.

Landesliga A-Junioren

Sportfreunde Söhre – MTV Groß Lafferde 27:28 (12:15). Söhre forderte den Tabellenersten. Obwohl sich die Lafferder Mannschaft von Trainer Kai Nötzel auf fünf Tore absetzte (4:9/15.) gelang es ihr nicht, den Gegner abzuschütteln. „Wir haben viel zu viele Chancen vergeben”, kritisierte Nötzel. Der Gastgeber traf nach einem Drei-zu-Null-Lauf in der 60. Minute zum 27:27, bevor Niklas Misch zwei Sekunden vor Ende zum 28:27-Sieg traf. „Den Sieg haben wir vor allem Tim Gröger zu verdanken. Er hat stark gehalten“, lobt Nötzel.

Groß Lafferde: Schmidt (11), Misch (10), Damian (4), Krusch (2), Woltering (1).

MTV Groß Lafferde – HSC Ehmen 37:27 (17:10). Es war das zweite Spiel am zweiten Tag für den Tabellenführer, der sich mit einem Vier-zu-Null-Lauf auf 9:4 (14. Minute) absetzte. Das konnten die Gäste nicht mehr einholen. „Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, auch wenn es nicht unsere beste Leistung war”, sagte Trainer Kai Nötzel. „Ehmen hat seine Sache gut gemacht, sich Chancen gut herausgespielt und uns vor Probleme gestellt.”

Groß Lafferde: Misch (14), Schmidt (8), Jakobi (5), Damian (4), Damian (2), Zutz (2), Geschwandner (1), Busse (1).

Landesliga B-Junioren

MTV Groß Lafferde – HG Elm 26:24 (11:10). „Die Deckung stand sehr gut und im Tor hat Torben Stähr super gehalten”, lobte Lafferde-Coach Kai Nötzel seinen Torwart, der nicht nur reihenweise Chancen der Gäste, sondern auch drei Sieben-Meter vereitelte. „Wir haben den Gegner durch Positionswechsel aus dem Konzept gebracht und konnten so leichtere Tore erzielen. Ich bin stolz auf die Jungs, das war ein wirklich verdienter Sieg”

Groß Lafferde:Woltering (11), Geschwandner (6), Juchert (3), Krusch (2), Hahn (2), Geschwandner (1), Jakobi (1).

Oberliga C-Junioren

MTV Groß Lafferde – SV Stöckheim 30:29 (17:14). Obwohl der Gastgeber mit 17:14 in die Pause ging, gelang es ihm nicht, sich entscheidend abzusetzen. „Unsere Abwehr war zu fahrlässig, und im Angriff hatten wir gute Torhüter gegen uns”, sagte Lafferdes Coach Benedikt Schaper. So kam es, dass die Gäste aus Stöckheim sich zurück ins Spiel kämpften und in der 35. Minute mit 22:21 in Führung gingen. Doch die Lafferder ließen die Köpfe nicht hängen, und holten sich die Führung zurück. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber es waren wichtige Punkte.“.

Groß Lafferde: Abmeier (9), Rating (8), Reusche (6), Bertram (5), Wietig (2).

MTV Groß Lafferde – MTV Braunschweig 26:40 (11:20). Gleich zu Beginn setzte sich der Gast ab und erweiterte den Vorsprung zur Halbzeit auf 20:11. Das lag vor allem an Jan Mudrow. „Er hat ein starkes Spiel gemacht. Wenn er selbst nicht treffen konnte, hat er den Kreisläufer sehr gut in Szene gesetzt”, sagte Lafferdes Coach Benedikt Schaper. „Irgendwann hat sich die Belastung vom Vortag bemerkbar gemacht und wir sind außer Puste geraten”, sagte Schaper.

Groß Lafferde: Bertram (12), Rating (7), Abmeier (5), Reusche (2).

Landesliga C-Junioren

MTV Geismar – SG Zweidorf/Bortfeld 40:28 (18:14). Mit zwei Torhütern und fünf Feldspielern reiste das Team von Trainer Frank Pausewang zum Tabellenersten, konnte den Favoriten aber nicht entscheidend ärgern. Daran änderten auch die 19 Tore von Felix Reuter nichts. „Er hat ein super Spiel gemacht”, lobt Pausewang. Irgendwann ging den Gästen die Luft aus. „Wir haben in der Abwehr nicht richtig zugepackt und zu viel zugelassen. Trotzdem war es in Anbetracht unserer Situation eine gute Leistung.”

Zweidorf/Bortfeld: Reuter (19), Bollmann (5), Strootmann (2), Meinke (1), Ritthaler (1).

Von Henner Wilck