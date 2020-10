Namhafte Abgänge, doch: „Unser Kader ist nicht schwächer“

Spielertrainer René Scherbanowitz startet in seine erste Saison mit der HSG Nord Edemissen und blickt auf eine ordentliche Vorbereitung zurück: „Nach meiner Einschätzung hat jeder einen Schritt nach vorn gemacht.“ Am Samstag reist der Handball-Landesligist zum Lehrter SV.

Die HSG Nord Edemissen (in Blau) will in der Landesliga den Durchblick behalten: Der Abstiegskampf soll kein Thema werden. Quelle: ISABELL MASSEL