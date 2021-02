Peine

Luzie Dominik ist zwar mächtig stolz auf die sportlichen Leistungen in ihrem Leben, großen Wert pflichtet sie Medaillen aber nicht bei. Dabei hat die 78-Jährige ihr Sportabzeichen im vergangenen Jahr am Stützpunkt Peine bereits zum 60. Mal abgelegt und dementsprechend viele Anstecknadeln in ihrem Keller. Sie feiert nicht nur dieses unglaubliche Jubiläum, sie hat auch etwas geschafft, was ihr nur schwierig nachzumachen ist.

Luzie Dominik war lange Zeit Grundschullehrerin, erst in Dungelbeck und später lange Jahre in Sievershausen, wo sie heute noch wohnt. Wenn es um das Sportabzeichen geht, dann hält sie aber ihrer Heimat die Treue. „Ich könnte es auch in Uetze ablegen, aber ich bin sehr eng mit den Sportplätzen in Peine verbunden“, erklärt Luzie Dominik, die eine enge Bekanntschaft mit den Prüfern am Stützpunkt Peine pflegt.

Sie ist stolz darauf, dass sie sich jedes Jahr aufs Neue aufrafft, die vier Disziplinen in den Kategorien Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination zu meistern. „Das Sportabzeichen gehört für mich einfach zum Sommer dazu“, erklärt die 78-Jährige. Sie trainiere nicht explizit für das Sportabzeichen, gut ausgestattet ist sie dennoch. „Ich hole dann immer meine Spikes aus dem Keller.“

Noch zu Zeiten der DDR war ihr Mann, damals Trainer der Vöhrumer Leichtathleten, über die Grenze gereist, um für die Abteilung günstig Sportmaterialien zu besorgen. Darunter war auch das Schuhwerk, auf das seine Frau Luzie noch heute zurückgreift. „Die passen noch und gehen nicht kaputt. Ich benutze sie ja auch nur einmal im Jahr“, erklärt die Rentnerin lachend.

Und in all den Jahren, hat die 78-Jährige kein einziges Sportabzeichen verpasst. „Ich bin dabei, seit ich 18 bin – und von da an jedes Jahr“, erklärt Luzie Dominik, die vor allem darauf stolz ist, die Anforderungen auch in den Geburtsjahren ihrer beiden Kinder erfüllt zu haben. Weil die aber jeweils im Juni zur Welt gekommen waren, stand die damals frischgebackene Mutter unter Zeitdruck.

„In dem einen Jahr hatte das Schwimmbad schon geschlossen, ich musste aber noch schwimmen“, erinnert sich Luzie Dominik, die kurzerhand die damalige Kanalbadeanstalt aufsuchte. „Da war ein älterer Herr für die Abnahmen zuständig. Der meinte nur: ’Aber das Wasser ist doch so kalt.’ Es war auch schon Oktober.“

Sie ließ sich aber nicht unterkriegen und bekam etwas erleichterte Bedingungen. Luzie Dominik durfte die 200 Meter in eine Richtung schwimmend absolvieren. „Und zwar so, dass der Wind ein bisschen günstiger stand. Das werde ich nie vergessen“, berichtet sie schmunzelnd.

Die Verleihungsfeier habe sie zwar nicht in jedem Jahr besucht. Jetzt, wo sie die 60 erreicht hat, wäre sie aber gerne vor Ort gewesen. Wegen der Corona-Pandemie musste die traditionelle Feierstunde aber abgesagt werden. Fest steht für die Rentnerin, dass mit dem 60. Abzeichen noch nicht Schluss sein soll. Sie fühle sich noch „beweglich und lebendig“, der Körper mache noch sehr viel mit.

Einen kurzen Schockmoment hatte die 78-Jährige vor einigen Tagen. Sie war mit dem Hund eines Bekannten unterwegs. „Und ich bin nicht normal mit dem Hund spazieren gegangen, sondern bin gerannt“, sagt Luzie Dominik. Allerdings war sie dabei gestürzt und hatte schon das Schlimmste befürchtet. „Ich habe es röntgen lassen, aber alles ist in Ordnung“, ist sie zuversichtlich, im Sommer wieder auf dem Sportplatz zu stehen. Es gehört für sie einfach dazu.

Statistik: Stadt Peine

Zahlen

388 Erwerber (im Vorjahr 478),davon 261 Erwachsene (326) sowie 127 Kinder und Jugendliche (152).

79 Ersterwerber (im Vorjahr 93), davon 44 Erwachsene (43) sowie 35 Kinder und Jugendliche (50).

51 Erwerber mit Behinderung, davon 17 Erwachsene sowie 34 Kinder und Jugendliche.

21 Familien legten das Familien-Sportabzeichen ab (im Vorjahr 25).

Ältester Erwerber: Siegfried Demitz (90).

Älteste Erwerberin: Lieselotte Fuhrmeister (80).

Rekordhalter: Erich Thiemann (63. Abzeichen).

Jubiläen

20. Abzeichen: Marion Glawion, Friedhelm Holey und Werner Meyer.

25. Abzeichen: Stefan Adler, Katrin Behrens, Uwe Brandes, Ursula Pfitzner und Klaus Pölka.

30. Abzeichen: Siegfried Böse, Steffi Hachmeister.

35. Abzeichen: Lieselotte Fuhrmeister, Willi Zimmermann.

40. Abzeichen: Hermann Bild, Irmela Nowacki.

45. Abzeichen: Siegfried Demitz, Doris Künnemann.

55. Abzeichen: Reinhard Todtenhaupt.

60. Abzeichen: Luzie Dominik.

Von Lukas Everling