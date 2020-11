„Mehr Ballkontakte, mehr Tore und mehr Erfolgserlebnisse für die Kinder“

Peine

„Immer mehr Kinder verlassen immer früher die Vereine. Und immer weniger Spieler bringen Kreativität und Fantasie ins Spiel ein.“ Das sagt Markus Hirte, Leiter der Talentförderung beim Deutschen Fußballbund ( DFB). Um diesem Trend entgegenzuwirken, plant der DFB ab Sommer 2021 gravierende Änderungen im Spielbetrieb des Kinderfußballs: Statt eines großen Feldes soll es viele kleine geben, zudem vier Mini-Tore, kleinere Teams und keinen Torhüter. Je nach Alter wird dann mit zwei, drei oder fünf Kindern pro Mannschaft gespielt. Ziel dieser grundlegenden Reform ist es, „dass es mehr Aktionen und mehr Erfolgserlebnisse für alle gibt“, betont Hirte.

Beim jetzigen Modus dagegen (sieben gegen sieben) gehen 80 Prozent aller Ballkontakte auf das Konto der besten Spieler. Entsprechend haben die weniger guten Spieler recht wenig Entwicklungschancen und kommen nur selten zum Einsatz, „weil auch im Kinderfußball das Siegdenken sehr ausgeprägt ist“, erklärt Hirte. All das erzeuge Unzufriedenheit, „so dass viele mit dem Fußball aufhören“. Um diesen Frustfaktor künftig zu vermeiden, „wollen wir die Wettbewerbsform an die Bedürfnisse der Kinder anpassen“, erläutert Hirte. Durch die Reform habe jedes Kind einen hohen Anteil an Dribblings, Ballberührungen und Torschüssen. „Somit bleiben leistungsschwächere Kinder wortwörtlich am Ball und verlieren nicht den Spaß.“

Die umfangreichen Änderungen stoßen jedoch nicht bei allen auf ungeteilte Zustimmung. Der bayerische Landesverband, der die neue Spielform schon 2019 installiert hat, musste viel Kritik einstecken. Entsprechend dürfen die Verbände auch zweigleisig planen, also das Sieben-gegen-Sieben-Modell parallel weiterlaufen lassen. Wie der Peiner Kiriakos Aslanidis, seit 18 Jahren Stützpunkt-Koordinator beim DFB und Trainer der Landesauswahl, die Neugestaltung des Nachwuchsfußballs beurteilt, erläutert der 53-Jährige im Gespräch mit der PAZ.

Herr Aslanidis, kleinere Felder, vier Tore und kein Keeper: Kritiker sagen, dass dies nur noch wenig mit dem eigentlichen Fußball zu tun hat.

(lacht) Doch, doch, die neue Spielform hat ebenfalls etwas mit Fußball zu tun, auch wenn es für viele sicherlich erst einmal ungewohnt ist, dass zum Beispiel vier kleine Tore auf dem Feld stehen. Aber all die Modifizierungen, die der DFB vornehmen möchte, bieten den Kindern die beste Möglichkeit, ihre individuellen Fähigkeiten auf spielerische Art und Weise weiterzuentwickeln,wobei es ja nur um U6- bis U11-Teams geht. Positiv an den Veränderungen ist auch, dass die Kinder nicht zu früh in irgendwelche taktischen Muster gedrückt werden. Genau diese frühe Spezialisierung ist problematisch.

Warum?

Egal ob an der Seitenlinie ein ausgebildeter Trainer oder ein Elternteil steht – am Ende lassen fast alle immer die Besten spielen, sobald es um Punktspiele geht – diese Erfahrung mache ich immer wieder. Denn das Ergebnis steht bei ganz vielen absolut im Vordergrund. Dadurch bleiben beim herkömmlichen Spiel, also sieben gegen sieben, etliche Spieler auf der Strecke, weil sie zu wenig Einsatzzeiten bekommen.

Was dann zu Enttäuschung führen kann.

Richtig, wenig Spielzeit bedeutet unzufriedene Spieler und Stress mit den Eltern. Wenn man bedenkt, dass ein Kind in den zwei Jahren, in denen es beispielsweise bei den F-Junioren spielt, in jeder Halbzeit nur zehn Minuten spielt, kann man sich ausrechnen, wie viele Stunden es nicht auf dem Platz ist – und das gilt für etliche Spieler. Der Frust bei vielen ist dann so groß, dass sie dem Fußball verloren gehen. Dabei brauchen wir diese Spieler später für die Neuner- und Elfer-Teams.

Studien haben ergeben, dass aufgrund der frühen Selektion fast 50 Prozent der Spieler bis zur A-Jugend wieder aufhören.

Das stimmt – und es sind bedenkliche Zahlen. Deshalb ist es auch notwendig, dass es im Nachwuchsbereich Reformen gibt. Denn die neue Spielform bietet einige Vorteile: Jeder ist mit eingebunden, es gibt längere Ballkontaktzeiten, es werden wesentlich mehr Tore geschossen, und auch das Raumverständnis wird besser. Zudem haben es die Kinder durch die geringere Zahl der Spieler einfacher, sich die Grundtechniken anzueignen, die sie später benötigen. Das Schöne ist, dass die Vereine, die viele Spieler haben, mehrere Teams stellen können, so dass keiner mehr auf der Bank versauert – und am Ende ist das Ergebnis irrelevant, weil so viele Tore fallen.

Stört das die Kinder nicht?

Nein, bei den Bubis sehen wir, dass das eigene Erfolgserlebnis im Vordergrund steht. Für jeden kleinen Kicker ist es wichtiger, dass er ein Tor schießt – das zählt.

Ist ein solches Konzept geeignet, die Spieler wieder längere Zeit an den Fußball und den Verein zu binden?

Schwer zu sagen. Dass die Reform aber erst jetzt kommt, ist angesichts der schon länger andauernden Probleme höchste Zeit, denn die Erfahrung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass Kinder abwandern, wenn in anderen Bereichen die Anreize größer sind. Um dem gegenzusteuern, muss sich der Kinderfußball verändern – die neue Spielform ist nun als Einstieg der richtige Schritt.

Welche weiteren Maßnahmen müssen folgen?

Was vor allem fehlt, sind mitwachsende Tore. Die aktuellen Tore sind für die Kinder zu groß. Spanien dagegen macht es uns seit zehn Jahren vor: Mit zunehmenden Alter werden die Tore und auch die Bälle größer. Dort also werden die Parameter an die Kinder angepasst – auch in Deutschland müsste das so gehandhabt werden.

Die Verbände allerdings dürfen zweigleisig fahren und auch weiterhin sieben gegen sieben spielen lassen. Wäre es nicht besser, die neue Spielform verpflichtend einzuführen?

Ich würde es davon abhängig machen, wie viele Kinder draußen stehen. Sobald ein Team einen Überschuss von drei Spielern hat, muss ein kleines Feld aufgebaut und drei gegen drei gespielt werden. Eine Option wäre auch, dass zu einem Spielort drei Vereine anreisen, so dass mehrere Spiele stattfinden können. In diesem Fall ist man dann nicht jedes Wochenende unterwegs, sondern nur zweimal im Monat.

Manche befürchten, dass die neue Spielform dazu führt, dass es künftig weniger Torhüter und keinen Manuel Neuer mehr geben wird.

Im Training gibt es auch weiterhin Torhüter. Aber vom athletischen Profil her habe ich hinterher einen besseren Spieler, wenn ich alle Kinder erst einmal spielen lasse. Zudem haben Torhüter in dem Altersbereich, von dem wir hier sprechen, in den Spielen nur wenige Aktionen – er verbessert sich fast ausschließlich im Training. Wie schon erwähnt: Eine zu frühe Spezialisierung ist nicht förderlich.

Glauben Sie, dass die Reform ein Erfolg wird?

Letztlich ist der Trainer immer der Schlüssel. Alle Ideen können noch so gut sein, werden sie aber nicht vernünftig umgesetzt, funktioniert der Plan nicht. Das Problem ist, dass es in dem unteren Altersbereich den größten Neueinstieg von Leuten gibt, die ein Team betreuen und trainieren – ein Großteil allerdings hat keine Lizenz. Deshalb plädiere ich dafür, dass jeder, der ein Bubi- oder F-Junioren-Team coachen möchte, vorab zumindest eine Wochenend-Schulungmachen muss. Aber auch das Verhalten der Eltern wird eine Rolle spielen, ob die neue Spielform auch ein Erfolgs-Modell wird.

Inwiefern?

Die Erwartungen vieler Eltern an ihre Kinder sind sehr hoch, oftmals zu hoch. Und durch die verringerte Spielerzahl beim Drei-gegen-Drei könnte die Versuchung, Einfluss zu nehmen, noch größer werden als sie es ohnehin schon ist. Viele Kinder würden sich besser entwickeln, wenn Eltern nur zusehen und sich nicht ständig einmischen. Wenn wir in Skandinavien waren, haben wir erlebt, wie es auch gehen kann: Dort sind die Eltern Fans – von ihrem Kind, vom Team und vom Spiel. Jeder hier sollte sich mal fragen, wann er zuletzt oder ob er überhaupt schon mal den Gegner gelobt hat. Sich fair zu verhalten und die anderen anzuerkennen, ist ein wichtiger Teil des Sports – das sollten wir den Kindern immer wieder vorleben.

Die Meinung von Peiner Trainern

Marco Goyer (Abteilungsleiter Jugendfußball bei Arminia Vöhrum): „Der grundsätzliche Gedanke des DFB ist richtig. Auch inhaltlich muss man sich nicht streiten, da die neue Spielform in fußballerischer Hinsicht Vorteile bringt. Die Jungs sind öfter am Ball, schießen mehr Tore, dribbeln häufiger und haben auch mehr Spaß. Allerdings ist das, was man als Trainer an organisatorischem Aufwand bewerkstelligen muss, kaum noch zu leisten. Denn an einem Spieltag ist man nicht nur Coach, sondern auch Platzwart, Schiri, Zeitnehmer und Organisator – letztlich also die ärmste Sau. Und wie soll ich es schaffen, bei mehreren Spielfeldern alle Kinder zu betreuen? Man braucht eigentlich vier, fünf Helfer, aber die haben die wenigsten. Auf jeden Fall wird die Hürde, dass jemand einen Trainerjob übernimmt, durch die Reform noch höher. Besser wäre es, das Augenmerk auf die Trainingseinheiten zu legen und auch die Trainer zu fördern – und ich finde es durchaus gut, dass Kinder auf große Tore spielen. Lasst Sie das ruhig machen.“

Von Peter Konrad