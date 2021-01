Martin Staats war sehr flexibel, „aber kein Trainingsweltmeister“

Stederdorf

Er steht seit mehr als 30 Jahren als Schiedsrichter auf dem Spielfeld, arbeitet fast ebenso lange als Trainer und war früher selbst als Spieler aktiv. Lange Zeit gelang es ihm sogar, alle drei Aufgaben gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. Die Rede ist von Martin Staats, den man mit Fug und recht als Handballer durch und durch bezeichnen kann.

Die ersten Schritte in seiner Lieblingssportart machte er als Kind beim MTV Stederdorf, dessen Handball-Abteilung 1980 in der HSG Nord Edemissen aufging. „Angefangen habe ich als Kreisläufer. Dabei blieb es lange Zeit. Nach und nach wurde deutlich, dass ich flexibel bin und mein Wurfverhalten variabel ist. Daher setzten mich die Trainer im Herren-Alter auch auf anderen Positionen ein“, erinnert sich Staats, der mit der HSG-B-Jugend in die Oberliga aufstieg. „Das war damals die höchste Jugendklasse. Und wir wurden Dritter.“

Im Herren-Sektor reichte es für den Maschinenschlosser zunächst nur für die Zweite, erst nach einer Weile rutschte er in die Erste, die seinerzeit zur Bezirksliga zählte. „Denn ich war alles andere als ein Trainingsweltmeister. Außerdem fehlte mir der nötige Ehrgeiz, um besser zu werden“, erläutert der 49-Jährige, warum es bei ihm zu höheren Klassen nicht reichte, und was er als Coach heute an sich selbst aussetzen würde. Der andere Grund war, dass er schon im Alter von 16 Jahren begann, die Schiedsrichter-Laufbahn einzuschlagen. „Dieses Amt hatte für mich Priorität. Mit 18 pfiff ich bereits Herren-Bezirksliga.“ Das war noch längst nicht alles, im weiteren Verlauf qualifizierte sich der Stederdorfer gemeinsam mit seinen Duo-Partnern für höhere Aufgaben. Mit Ulrich Benner stand er viele Jahre in der Regionalliga (jetzt 3. Liga) auf dem Parkett. „Und eine Saison leiteten wir sogar Spiele der 2. Bundesliga. Aber es passte nicht, Regionalliga war eher unser Ding, wir gingen wieder eine Stufe runter“, blickt Staats zurück, der aktuell mit Jörn Gemmel in der Oberliga im Einsatz ist.

Zeitintensiv wie die „Pfeiferei“ ist auch das Traineramt, das Staats bereits in jungen Jahren ausübte. „Richtig“ los als Coach ging es für ihn, als er im Alter von 33 als Spieler aufhörte. Nachfolgend standen diverse Jugend-Mannschaften sowie die erste Damen der HSG Nord unter seinen Fittichen, ehe es ihn zum MTV Hondelage verschlug, mit dessen 1. Herren er drei Jahre später in die Verbandsliga aufstieg. „Danach war dort für mich Schluss, ich machte aus familiären Gründen Pause.“ Als die vorüber war, stieg er wieder bei seinem Stammverein ein, schaffte dabei unter anderem mit der Ersten Herren den Landesliga-Aufstieg.

Als Trainer ist Staats dafür bekannt, dass er von der Seitenlinie aus hin und wieder lautstark Schiedsrichter-Entscheidungen kritisiert. Gab es deswegen schon mal Rüffel von den Kollegen der Schiri-Zunft? „Nein, das nicht. Doch ich weiß, dass mir so etwas nicht passieren darf, ich ärgere mich hinterher über mich selbst. Aber ich habe noch nie jemanden beleidigt, kann den Schiris immer in die Augen schauen. Mit den meisten verstehe ich mich gut, nach dem Spiel wird sich unterhalten und die Sache ist gegessen.“

Aktuell steht der 49-Jährige bei der SG Zweidorf/Bortfeld im Amt, deren Landesliga-Herren er im Frühsommer übernahm. Coronabedingt absolvierte die SG bisher kein Punktspiel. Sollte die Saison im neuen Jahr starten, ist Staats zuversichtlich. „Ich denke, wir spielen oben mit. Meine Mannschaft hat eine Menge Potenzial.“

Von Jürgen Hansen