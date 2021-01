Markus Puschmann: „Wir werden das Glück auch mal zwingen müssen“

Rosenthal/Schwicheldt

Im Jugendfußball machen die Dörfer Rosenthal und Schwicheldt schon lange gemeinsame Sache. Zur Saison 2020/2021 wagten es die Vereine erstmals auch im Herrenbereich. Die erste Mannschaft des SV Falke Rosenthal und die zweite des TSV Rot-Weiß Schwicheldt bilden seitdem eine Spielgemeinschaft. Grund: Die Kader beider Teams waren knapp. Und gemeinsam läuft’s besser, trotz der jahrzehntelang gepflegten Rivalität zwischen den Dörfern. Sportlich hakelt es noch ein wenig, das Team liegt mit drei Punkten nach sechs Spielen auf dem letzten Platz der 1. Kreisklasse B. Aber dass der Zusammenschluss eine gute Entscheidung war, erläutert Trainer Markus Puschmann im PAZ-Wintercheck.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Wir haben uns unter Wert geschlagen und hätten ein paar Punkte mehr verdient gehabt. Wir waren oft nicht schlechter als der Gegner. Aber es handelt sich ja auch um eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft. In der herrscht jedenfalls eine gute Stimmung. Und sowohl die Spieler, als auch die Vereine sind mit dem Zusammenschluss zufrieden.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Da möchte ich keinen nennen. Auch aufgrund der vielen Wechselei hat sich niemand hervorgetan.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Auch da kann ich keinen nennen. Es gab zwar einige Blessuren, aber niemanden, der ausgesprochen vom Pech verfolgt war.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das war die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen. Das Zusammenleben funktioniert, auch wenn es vorher einige Skeptiker gab. Die Jungs kommen gut miteinander klar. Zum Beispiel hat uns die Erste Herrenmannschaft aus Schwicheldt zum Essen eingeladen. Sportlich war der 9:5-Sieg gegen Viktoria Woltwiesche II das Highlight. An dem Tag hat spielerisch alles gepasst.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Das ist die Platzierung in der Tabelle. Wir haben oft gut mitgehalten, aber häufig hat eine einzige Szene dann zur Niederlage geführt. Wir hatten das Glück nicht immer auf unserer Seite.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Ich hoffe, dass wir bald wieder anfangen können – wenigstens mit dem Training. Wenn die Punktspiele wieder laufen, werden wir das Glück auch mal zwingen müssen. In der Tabelle wollen wir wenigstens drei Plätze gutmachen.“

Meine persönliche Zukunft: „Wir haben schon zusammen gesprochen: In der nächsten Saison machen wir in der gleichen Konstellation weiter, sowohl von den betreffenden Personen der Vereine her als auch ich als Trainer. Und das ist auch unabhängig vom Saisonausgang.“

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Von Matthias Press