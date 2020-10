Vöhrum

Von den ersten drei Partien hat Aufsteiger TSV Arminia Vöhrum zwei gewonnen und ist gut in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga 2 gestartet. Dazu beigetragen hat Marko Kaiser, der bei den Heimsiegen gegen den FC Wenden und FT Braunschweig II die Abwehr organisierte. In Vechelde hingegen stand der Routinier nicht auf dem Platz, prompt gab es eine Niederlage.

Am Sonntag hätte der 40-Jährige gegen den Titelaspiranten aus Wendezelle wieder dabei sein sollen, aber das Spiel wurde abgesagt. Denn ein Spieler der Vöhrumer C-Jugend ist positiv auf Corona getestet worden, und dessen Coach ist Arminia-Spieler Marko Milicevic, der mit dem Herrenteam trainiert hat. Eine Vorsichtsmaßnahme also.

Geplant waren Kaisers Einsätze in der Erstvertretung jedoch nicht, denn vor fünf Jahren hatte er – damals noch für Landesligist SV Lengede aktiv – sich entschieden, dass er nur noch im Vöhrumer Altherren-Team spielen möchte. Weil jedoch die personellen Sorgen bei der Arminia in den vergangenen Wochen immer mehr zunahmen, suchte Coach Nils Könnecker das Gespräch mit dem 40-Jährigen – und seine Bemühungen waren erfolgreich, so dass Kaiser, der außer für Vöhrum und Lengede auch für Vallstedt, Woltorf und Edemissen die Fußball-Stiefel geschnürt hat, bereits in einigen Bezirkspokal-Partien dabei war. „Ich bin immer gerne bereit dazu, in anderen Teams auszuhelfen“, sagt er.

Seine Rückkehr soll aber nicht von Dauer sein, sondern nur eine befristete Angelegenheit. Wie lange er einspringen muss, hängt davon ab, wann Leistungsträger wie Jannik Winkelmann und Sascha Marchefka ihre Verletzungen auskuriert haben. „Sobald die beiden spielen können, werde ich wieder Zuschauer sein“, betont Kaiser. Bis dahin wird es seine Aufgabe sein, der Arminen-Defensive die notwendige Stabilität zu geben. Das sei nicht immer ganz einfach, „weil die Jungs flinker sind“.

Zwar kommen ihm seine Erfahrung und ein gutes Stellungsspiel zugute, „aber allein damit würde ich nicht bestehen können. Ich weiß zwar oft, wo der Ball hinkommt, aber dann bin ich noch längst nicht da – ich muss nämlich meinen Körper erst einmal dort hinbewegen“, sagt er lachend. Damit Kaiser, der als Controller arbeitet, das auch schafft, hat er in den vergangenen Wochen viel an seiner Fitness gearbeitet. „Denn ohne Laufen geht es in dieser Klasse nicht. Außerdem möchte ich meine Sache auch gut machen“, sagt er.

Doch trotz des intensiven Trainings und der daraus resultierenden verbesserten Physis beschränkt er sich in den Spielen fast ausschließlich auf die Defensivarbeit. „Nach vorne geht nicht mehr viel“, gesteht er.

Gleichwohl steuerte er zuletzt beim 7:0 gegen die Freien Turner ein Tor bei. „Der Ball lag vor meinen Füßen, so dass ich ihn nur noch einschieben musste.“ Auch am Sonntag im Derby wäre er dabei gewesen. „Wenn Marko zur Verfügung steht, spielt er auch“, sagt Coach Nils Könnecker, der seinem ältesten Akteur ein gutes Zeugnis ausstellt. „Er macht das überragend – ich bin dankbar, dass ich auf so viel Qualität zurückgreifen kann, wenn wir Verletzte haben.“

Zudem sei Kaiser auch im zwischenmenschlichen Bereich ein Gewinn, sagt Könnecker. Ein Lob, das der Routinier erwidert. „Es macht Spaß mit den Jungs, weil sie ehrgeizig und charakterlich in Ordnung sind. Wäre das nicht so, würde ich auch nicht spielen“, erklärt Kaiser, der im Fußball im Vergleich zu früher einige Veränderungen ausgemacht hat. „Er ist athletischer, kompakter und schneller geworden. Als ich 20 war, war vieles auf Einzelpersonen zugeschnitten. Heutzutage hingegen spielt die mannschaftliche Taktik eine viel wichtigere Rolle. Vor 20 Jahren war es noch möglich, sich mal eine zweiminütige Auszeit zu nehmen – jetzt geht das nicht mehr, da jeder ständig mitarbeiten und verschieben muss“, erläutert er.

Dass er trotz dieses vielfältigen Wandels und der langen Pause aber noch in der Lage ist, „mit den Jüngeren mitzuhalten, ist schon schön“, sagt Kaiser. Lust auf mehr macht ihm das indes nicht. „Denn der Fußball hat für mich nicht mehr den Stellenwert, den er mal hatte – Priorität hat eindeutig meine Familie.“ Entsprechend bleibt es auch dabei: Sein Comeback wird lediglich ein kurzes sein: „Ich werde bald wieder nur bei den Altherren kicken.“

Die Bezirksliga-Tipps von Marko Kaiser

Viktoria Woltwiesche – Teutonia Groß Lafferde 0:3. „Ich hoffe, dass Lafferde gewinnt, weil Woltwiesche im Kampf um den Klassenerhalt zu unseren direkten Konkurrenten gehört. Außerdem gönne ich Lafferdes Coach Oliver Hilger, mit dem ich schon seit Jahren befreundet bin, den Sieg.“

Arminia Vechelde – MTV Hondelage 3:2. „Die Vechelder gewinnen, weil sie zu Hause spielen und eine starke Truppe haben. Außerdem wird sich Coach Christian Gleich das Richtige einfallen lassen.“

