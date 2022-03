Mangelhaftes Umschaltspiel: HSG Nord siegt trotzdem

Edemissen

Im Kampf um den Klassenerhalt weiter Boden gut gemacht haben Edemissens Landesliga-Handballerinnen. Denn sie gewannen gegen den Tabellenletzten Clenze und vergrößerten dadurch ihren Vorsprung zur Abstiegszone auf drei Punkte.

SG Südkreis Clenze – HSG Nord Edemissen 26:31 (13:17). „Unser Erfolg ist völlig verdient, wir hätten deutlich höher gewinnen müssen“, bilanzierte HSG-Trainer Julian Winkel. Der Hauptgrund dafür, dass seine Mannschaft „nur“ 31 Tore warf habe an ihrem zuweilen mangelhaften Umschaltspiel gelegen. „Dabei machten wir unfassbar viele Fehler oder die Bälle wurden auf die falsche Seite gepasst.“

Nach ausgeglichener Anfangsphase (4:4, 8:8) erspielten sich die Edemisserinnen erstmals Mitte der ersten Hälfte einen kleinen Vorsprung (11:8). „Von da an ließ Clenze nach, bei denen schwanden die Kräfte mehr und mehr“, berichtete Winkel, dessen Team den Vorsprung bis zum Wechsel auf vier Tore ausbaute. Sehr viel größer wurde der Abstand auch im zweiten Abschnitt nicht. Allerdings: „Spätestens, als wir nach 45 Minuten mit 25:19 führten, war klar, dass wir das Spiel gewinnen.“

HSG Nord Edemissen: Schneider – Selzam (3), Glawion, Gail (4), Schmidt (6/1), Prilop, Goldberg (2), Nötzel (7), Feldt (4), Klokkers (3/1), Brand (2/1), Zierk.

Bereits am Freitag steht für die HSG Nord die nächste wichtige Begegnung auf dem Programm. So treten sie um 19.45 Uhr beim Tabellenvorletzten HSG Lachte-Lutter an.

Von Jürgen Hansen