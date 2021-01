Kreis Peine

Es war früher nicht alles besser. Zum Beispiel gab es die Gelbe und Rote Karte im Fußball nicht. Die wurden erst vor 55 Jahren erfunden und 1970 erstmals bei einer WM gezückt: Im Eröffnungsspiel in Mexiko zeigte der deutsche Schiri Kurt Tschenscher dem Russen Ewgeni Lowtschew Gelb.

Die Schiedsrichter heute sind froh, dass sie die Karten als Symbol einsetzen können. Und jeder Unparteiische hat seine Erinnerung an Szenen, in denen er sich gezwungen sah, den gelben oder roten Karton zu zücken.

„Meine vielleicht bedeutendste Karte war das Rot im Kreispokalfinale 2010 zwischen Pfeil Broistedt und Falke Rosenthal. Ein Broistedter Spieler wurde regelrecht niedergestreckt“, erinnert sich Volker Veckenstedt, Vorsitzender des Peiner Schiedsrichter-Ausschusses. „Es ging nicht anders als Rot zu ziehen.“ Ohnehin hatte Veckenstedt ein Spiel mit zahlreichen unfairen Aktionen erwischt, das die Rosenthaler mit 0:6 verloren. Der Schiedsrichter hatte beim Schlusspfiff fast schon eine Überanstrengung im Arm. Er hatte in dieser Partie vier Rosenthaler vom Platz geschickt, drei von ihnen mit Gelb-Rot. Die Falken entschuldigten sich hinterher öffentlich für ihr Verhalten.

„Fast durchgedreht“

Rot zog Veckenstedt auch bei einem Spiel des TSV Bildung, als ein Einwechselspieler zu früh auf das Feld lief. „Ich wollte Gelb zeigen, hatte aber die Rote Karte entgegen meiner Gewohnheit in die Brusttasche gesteckt und nicht in die Hosentasche. Prompt erwischte ich die falsche Karte. Der Spieler ist fast durchgedreht, aber ich habe das Rot natürlich gleich zurückgenommen. Für den Spieler war es erstmal ein Schock, aber danach war es auch für die Zuschauer eine lustige Sache.“

Veckenstedts Stellvertreter im Schiri-Ausschuss ist Dirk Viol. Er erinnert sich vor allem an die Folgeszenen, nachdem er einem Spieler Rot gezeigt hatte. „Ich hatte eine Schlagbewegung im Laufen gesehen. In der Pause schimpfte der Spieler in der Kabine so laut, dass ich alles hören konnte. Als ich rief: ’Ich schreibe mit’, war es ruhiger.“ Tatsächlich beließ es Viol in seinem Schiri-Bericht bei der Schilderung der Szene, die zur Roten Karte führte.

„Auch mal weghören“

„Man muss auch mal über einen Satz weghören“, sagt auch Lukas Reineke aus Harber, der im Bezirk Braunschweig pfiff und berufsbedingt inzwischen für den SV Deinstedt aus dem Landkreis Rotenburg im Einsatz ist. Im Bezirk Lüneburg wird er bis zur Herren-Landesliga sowie als Assistent in der Oberliga Niedersachsen angesetzt. „Meine erste Rote Karte hätte ich mit der Erfahrung von heute nicht gezogen“, sagt der 26-Jährige.

Als 16-Jähriger pfiff er das Spitzenspiel zwischen Eintracht Braunschweig II und dem SSV Vorsfelde in der B-Jugend-Landesliga. „Nach einer Abseitsentscheidung diskutierte ein Vorsfelder mit mir und sagte im Vorbeigehen ganz leise: ’Halt dein Maul!’.“ Er sah dafür Rot, aber: „Heute würde ich über diesen Satz einfach hinweghören, auch wenn es regeltechnisch nicht korrekt ist“, sagt Reineke. Die Schwächung war für die Vorsfelder nicht gravierend: Sie schossen in letzter Sekunde noch das 1:0.

Öfter hat es Reineke später erlebt, dass ein Spieler unbedingt eine Karte – nämlich die fünfte Gelbe – haben wollte, um die persönliche Spielsperre auf die nächste Partie zu legen. In einem Herren-Landesligaspiel lief ein Akteur bei einem Freistoß mehrfach an und stoppte wieder ab. „Da seine Mannschaft 1:3 hinten lag, war mir klar, dass er seine fünfte Gelbe Karte provozieren wollte. Da die Nachspielzeit abgelaufen und das Spiel entschieden war, rief ich zu ihm: ’Die Karte bekommen Sie nicht’. Nach dem Abpfiff kam er ein wenig sauer auf mich zu, gab mir aber fair die Hand.“

In einem Bezirksligaspiel zog sich ein Spieler, der ausgewechselt wurde, demonstrativ das Trikot aus. „Als ich ihn ignorierte, riefen die Mitspieler, er habe das Trikot ausgezogen, und dass es doch die Gelbe Karte geben müsste.“

Erklärung bei einer Bratwurst

Nach dem Spiel erklärte Reineke den Akteuren dann bei einer Bratwurst, dass es für das Trikotausziehen beim Auswechseln, anders als nach einem Tor, keine Gelbe Karte gibt.

Christian Brunotte hat es schon einige Male erlebt, dass sich ein Spieler für die Gelbe Karte bedankt hat. „Ich hatte Gelb gezeigt und gesagt: ’Diese Karte hat eine dunkle Tönung’!“ Wichtig sei dabei auch etwas, das in keiner Regel steht: Fingerspitzengefühl. In einem Freundschaftsspiel könne man eher mal ein Auge zudrücken, als in einem Pflichtspiel. „Aber wenn jemand hart foult und dann noch uneinsichtig den Lauten macht, habe ich auch die Pflicht, die anderen zu schützen“, sagt Brunotte. „Die Allermeisten sind aber einsichtig.“

Von Matthias Press