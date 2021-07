Peine

„Sie ist eine der besten Linksaußen der Oberliga“, so beschreibt Jahn-Trainer Marco Wittneben seine Spielerin Nina Eggeling. Doch auf sie müssen er und die Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine künftig verzichten. Aus privaten Gründen zieht sie Richtung Hamburg und wird sich den Damen der SG Todesfelde/Leezen (Schleswig-Holstein) anschließen. Die erste SG-Mannschaft spielt in der Oberliga, die zweite in der Landesliga. Seit 2011 beziehungsweise der B-Jugend hatte Nina Eggeling für den MTV Vater Jahn Peine gespielt.

Die Mannschaft hat aber auch einen weiteren Neuzugang zu verzeichnen: Marie Müller kommt von der SG Börde Handball. Die 18-Jährige war dort zuletzt als Linksaußen für die A-Jugend aufgelaufen. „Sie ist eine ganz, ganz Flinke“, sagt Wittneben, der sie schon länger beim Training dabei hat. „Sie hat einen guten Zug zum Tor und ein gesundes Selbstvertrauen.“

Allerdings fehle ihr genauso wie Kae Majometano, die von der HSG Nord kam, die Erfahrung. „Die Oberliga ist ein Riesensprung für beide“, stellt er fest.

Von Matthias Press