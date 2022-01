MTV Groß Lafferde will den besten Werfer der Liga stoppen

Groß Lafferde

Nach der unfreiwilligen Spielpause vom zurückliegenden Wochenende treten Groß Lafferdes Verbandsliga-Handballer nun beim Tabellensiebten Emmerthal an, der zuletzt zwei Heimsiege einheimste. MTV-Trainer Dennis Bühn kann dabei personell aus dem Vollen schöpfen.

TSG Emmerthal – MTV Groß Lafferde (Sonntag, 17 Uhr). Die TSG musste zu Jahresbeginn einen herben Verlust wegstecken, da Erfolgstrainer Roland Schwörer zurücktrat und durch Christian Bierstedt ersetzt wurde. „Ich kann seine Gründe völlig nachvollziehen“, verweist Groß Lafferdes Handball-Abteilungsleiter Steffen Slabon darauf, dass Schwörer wegen der aktuellen Corona-Situation seinen Beruf als Lehrer nicht mehr mit dem Traineramt verbinden möchte. „Er begründet seinen Rücktritt damit, dass er einerseits seine Schüler regelmäßig auf Corona testen müsse, andererseits an Wochenenden mit seinen Handball-Jungs in einem kleinen Bulli zu den Punktspielen durch ganz Niedersachsen fährt. Das passt für ihn nicht mehr zusammen.“

Die Groß Lafferder wollen Sonntag an ihre gute Leistung vom Jahres-Auftaktsieg gegen Warberg/Lelm (35:32) anknüpfen. Um zu gewinnen, dürfte es wichtig werden, TSG-Rückraum-Ass Janne Siegesmund, der die Torschützen-Liste der Verbandsliga mit 111 Treffern (Durchschnitt pro Spiel 10,09) anführt, in den Griff zu kriegen. „Auf unsere Abwehr wird also viel Arbeit zukommen“, vermutet Slabon, für den sich das Thema Klassenerhalt noch längst nicht erledigt hat.

„Bei einem Sieg in Emmerthal hätten wir 16 Punkte, das wäre ein ordentliches Polster. Doch diese Saison ist in der Verbandsliga mit drei bis vier Absteigern zu rechnen, da die 3. Liga wieder auf Normalgröße reduziert werden soll“, erläutert Slabon. In der 3. Liga rangieren derzeit vier Vereine aus Niedersachsen im Tabellenkeller, die im Falle des Abstiegs in der Oberliga Niedersachsen aufgenommen werden müssten. „Dies hätte auch Auswirkungen auf die Ligen darunter.“

Von Jürgen Hansen