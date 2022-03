MTV Groß Lafferde: Erst zu hektisch, danach läuft der Ball zu langsam

Groß Lafferde

Der frühe 0:3-Rückstand des MTV Groß Lafferde wurde für den Handball-Verbandsligisten in seinem jüngsten Spiel beim MTV Braunschweig II bezeichnend. „Wir sind zu hektisch in das Spiel gestartet. In zu kurzer Zeit wollten wir viel zu viel“, sagt Trainer Dennis Bühn, dessen Mannschaft jenen drei Toren fast über die gesamte Spielzeit hinterherlief. Erst ab der 45. Minute erhöhte der Favorit aus der Löwenstadt den Vorsprung auf die Groß Lafferder, denen im Angriff die einfachen Tore nicht gelingen wollten.

MTV Braunschweig II – MTV Groß Lafferde 29:22 (13:10). Lösungen fanden die Lafferder in der Offensive schon. „Gerrit Büüs und Georg Strub waren im Eins-gegen-Eins sehr stark“, lobt MTV-Coach Dennis Bühn seine beiden Rückraumspieler. Insgesamt holten die Groß Lafferder zehn Siebenmeter heraus. „Davon haben wir aber leider vier verworfen“, sagt der Trainer und spricht wiederum die einfachen Fehler seiner Mannschaft an. „Das ist zwar ein Spiel, das wir nicht unbedingt gewinnen müssen. Aber ohne diese Fehler wäre es machbar gewesen.“

Nach dem schnellen 3:0 (4. Minute) des Gastgebers lagen die Groß Lafferder Handballer auch zur Pause (10:13) mit drei Treffern in Rückstand. „Mit unserer Abwehrleistung bin ich grundsätzlich zufrieden“, sagt Dennis Bühn. „Und mit Jan Hagedorn hatten wir einen starken Keeper im Tor.“ Doch auch der konnte den zweiten 3:0-Lauf der Braunschweiger ab der 47. Minute nicht verhindern. Von 21:18 spurtete der Gastgeber auf 24:18. „Am Ende des Spiels haben wir dann Harakiri betrieben, da haben wir viele Bälle einfach verworfen“, sagt Bühn, der sich Torgefahr von allen Positionen aus gewünscht hätte.

Überhaupt habe seine Mannschaft den Ball nicht flüssig genug in den eigenen Reihen laufen lassen. „Und das braucht man gegen eine so offensive Abwehr wie die der Braunschweiger unbedingt. Wir müssen den Ball schneller bewegen“, erklärt Trainer Bühn, der die Defensive der Löwenstädter hervorhebt. „Die ist ziemlich erfahren. Einige Spieler haben früher in der dritten Liga gespielt.“

Nach der achten Saisonniederlage stehen die Groß Lafferder mittlerweile bei einem ausgeglichenen Punktekonto (16:16) und belegen den achten Platz.

MTV Groß Lafferde: Hagedorn, Gutzeit – Mrasek (1 Tor), Gerstung (4), Frühling (1), Schröder, Büüs (4), Strub (4), Winkler, Bühn (1), Hansen (5), Waschke (2).