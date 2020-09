Broistedt

Drittes Spiel, zweiter Sieg. Die Oberliga-Fußballerinnen von Pfeil Broistedt haben bereits sieben Punkte gesammelt. Vor allem eine Spielerin hat einen Lauf: Lisa Förster liegt mit vier Treffern auf Rang 2 der Torjägerinnenliste der Liga.

Pfeil Broistedt – Grün-Weiß Hildesheim 2:0 (1:0). „Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber unser Sieg war verdient, weil wir die besseren Chancen hatten und mehr Zweikämpfe gewonnen haben“, resümierte Pfeil-Trainer Börge Warzecha.

Wie in den beiden Saisonspielen zuvor gelang Lisa Förster der Führungstreffer (9.) – und der Spielstand blieb bis in die Nachspielzeit bestehen. Groß zittern musste Warzecha nicht. „ Hildesheim hatte nach Standards wenige Chancen, aber Eileen Hartmann hat sicher gehalten“, lobte der Trainer. Als dann die Hildesheimer Torhüterin in der Nachspielzeit nach vorn gelaufen war, bekam Lisa Förster an der Mittellinie den Ball, marschierte aufs Gästetor zu und schob ihn zum 2:0 ein. Förster traf zwar zweimal, aber Warzecha sah nicht nur in ihr den Sieggaranten: „Es war insgesamt eine gute Mannschaftsleistung“, lobte er.

Tore: 1:0, 2:0 Förster (9., 90.+2).

Von Matthias Press