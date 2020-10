Leo Grigorjan: „Bin ab und zu stark eingespannt, aber es macht Spaß“

Oberg

Mit einem 3:0-Auswärtssieg im Kreisliga-Spitzenspiel gegen Dungelbeck bleibt Fortuna Oberg Spitzenreiter der Staffel A. Kapitän Leo Grigorjan schoss alle drei Tore und wurde dafür zu Peines Held der Woche gewählt. Der Stürmer ist nicht nur auf dem Platz engagiert, sondern bekleidet auch gleich mehrere Ämter in seinem Verein. Im Interview mit der PAZ spricht der mehrfache Held der Woche über den Erfolg seiner Mannschaft und seine Aufgaben im Verein.

Leo, Sie sind nun schon zum dritten Mal gewählt worden. Wie machen Sie das?

Das ist eine absolut berechtigte Frage, ich weiß es nicht (lacht). Wir posten die Wahl immer auf unserer Facebook-Seite und unsere vielen Fans sind da immer hinterher. Daran wird das wohl liegen.

Ihre Mannschaft hat bisher alle Spiele deutlich gewonnen. Gegen Hohenhameln sogar mit 21:0. Für die Fortuna geht es doch nur um Platz eins, oder?

Natürlich wollen wir bis zum Saisonende die Tabellenspitze behaupten, alles andere wäre ja Quatsch. Der Sieg gegen Dungelbeck war dafür schon mal extrem wichtig.

Wer könnte Ihnen noch gefährlich werden und warum?

Grundsätzlich jede Mannschaft. Wenn wir am Sonntag nicht auf den Punkt da sind, wird es immer schwer. Gerade, wenn man an der Tabellenspitze steht, wollen die anderen Teams einen schlagen. Da muss man die Leistung abrufen können, sonst wird es gefährlich.

Neben dem Platz sind Sie auch seit mehreren Jahren als Fußball-Obmann und zweiter Vorsitzender bei der Fortuna aktiv.

Zeitlich bin ich da natürlich ab und zu stark eingespannt, aber es macht mir ja auch Spaß. Deswegen sehe ich das auch nicht als Arbeit an, sondern als Hobby.

Seit neuestem sind Sie auch Corona-Beauftragter des Vereins. Welche Aufgaben haben Sie da?

Die Vereine sind während der Corona-Pandemie angewiesen, ein Hygienekonzept zu erarbeiten. Wir haben dann jemanden ausgesucht, der sich diesbezüglich um alles kümmert. Das war in dem Fall ich, weil ich auch einen guten Draht zu jemandem habe, der beim Ordnungsamt arbeitet. Dementsprechend habe ich gesagt, dass ich das übernehme und ich bei Fragen zu der Thematik zur Verfügung stehe.

Meinen Sie, dass die Hygienekonzepte überall verantwortungsvoll umgesetzt werden?

Mein Gefühl ist, dass die Konzepte größtenteils eingehalten werden. Da versuchen natürlich alle Vereine, an einem Strang zu ziehen, weil sie die Saison und den Sport fortführen wollen. Das funktioniert aus meiner Sicht bislang ganz gut.

Klappt das auch in Oberg?

Ja. Natürlich gab es mal ein bisschen Diskussionsbedarf, auch in Bezug auf die Änderung rund um den Alkohol-Ausschank. Aber ansonsten haben wir relativ früh damit angefangen, einen Vorab-Plan zu erstellen, wie wir das alles umsetzen wollen. Ich meine, dass das in Oberg alles reibungslos läuft, auch wenn man manchmal noch an den Verstand mancher Zuschauer appellieren muss.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt bundesweit so stark wie seit April nicht mehr. Machen Sie sich Sorgen um die aktuelle Fußball-Saison?

Die Saison hat schon einen faden Beigeschmack. Ich glaube aber, dass ein Abbruch die letzte Möglichkeit sein würde. Mittlerweile ist der Wissensstand deutlich besser, als noch vor einigen Monaten. Man guckt trotzdem mit einem Auge immer so ein bisschen auf die Zahlen. Was passieren wird, darüber kann man aber nur spekulieren.

Von Nico Schwieger