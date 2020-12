Lengede startet Serie: Kudlek verpasst kurios das Siegerfoto

Lengede

Mit einem 1:0-Finalerfolg über den TSV Hohenhameln startete der SV Lengede eine unnachahmliche Serie: Ab 2011 gewann das Team achtmal in Folge die Hallenfußball-Kreismeisterschaft. Aber es begann auch die PAZ-Cup-Laufbahn eines Spielers, der einen ganz besonderen Maßstab setzt. Der heutige Kapitän Daniel Kudlek, damals mit 18 Jahren noch in der A-Jugend, war erstmals bei einer Endrunde mit dabei. „Ich stand komplett unter Strom. Und am Ende war ich nicht mal auf dem Siegerfoto drauf“, erinnert sich Kudlek lachend.

„Das ärgert mich bis heute“, erklärt der 27-Jährige, der mittlerweile achtmal den Titel gewonnen hat – als einziger Spieler überhaupt. Bei seiner persönlichen Premiere war er einer von vier U19-Spielern, die Thomas Mühl mitnahm, weil das Team personelle Probleme hatte. „Draußen hab ich ebenfalls einige Male ausgeholfen und beim Klimaschka-Cup in Groß Ilsede waren wir A-Jugendliche auch dabei. Ich glaube, wir haben dort ziemlich gut abgeliefert. Vor dem PAZ-Cup hat mich Thomas dann angerufen, dass ich dabei bin.“

Allerdings war er in der Rangordnung des Teams nur auf Position neun gesetzt. Ergo: Er war zunächst nur als Ersatz eingeplant, saß in den ersten beiden Spielen lediglich auf der Bank. „Deswegen habe ich an die Vorrunde keine große Erinnerung mehr“, sagt Kudlek – allerdings war die auch nicht gerade spektakulär, in der Gruppe B fielen in sechs Spielen nur acht Tore.

Der SVL startete mit einem 2:0-Erfolg gegen Bezirksliga-Konkurrent Edemissen und hatte damit bereits all seine Tore in dieser Gruppenphase erzielt. Was folgte waren torlose Remis gegen den Nachbarn aus Vallstedt und Rot-Weiß Schwicheldt. Die Grün-Weißen „waren damals für uns immer der große Favorit. Sie waren spielerisch einfach besser als wir“, berichtet Kudlek.

Allerdings schied das Team, das im Sommer 2011 wieder in die Landesliga aufstieg, aus. Vallstedts Stürmer und Vorjahres-Torschützenkönig Tobias Schmidt sagte damals: „Das Aus haben wir uns selber zuzuschreiben.“ Denn dem Kreisligisten Schwicheldt unterlag der Favorit mit 0:1, so dass es im abschließenden Spiel zwischen den Rot-Weißen und dem SV Lengede zu einer kuriosen Ausgangssituation gekommen war.

Mit einem Remis wären beide Teams weiter gewesen, hätte ein Team verloren, so wäre es ausgeschieden und Vallstedt dafür im Halbfinale. „Das war ein sehr ereignisarmes Spiel“, drückt es Daniel Kudlek vorsichtig aus. „Die Zuschauer haben auch schon einige Sachen reingerufen“, erklärt der Lengeder, der in dieser Partie bereits auf dem Platz stand. Ein anderer SVL-Spieler hatte sich verletzt und so rückte der damals 18-Jährige in die Wechselrotation hinein.

Doch auch Kudlek bewerkstelligte wenig: Das Spiel endete 0:0 und die Vallstedter schauten in die Röhre, während Lengede in das Halbfinale einzog. „Das müsste gegen Bildung gewesen sein. Ich erinnere mich noch, dass Sven Kiontke da mitgespielt hat“, erklärt Kudlek. Mit 4:0 gewann der spätere Turniersieger, der im gesamten Verlauf kein Gegentor hinnehmen musste – das Finale entschied der SVL mit 1:0 gegen Hohenhameln für sich.

„Das Tor war von Abdul-Baki Hot, da stand ich quasi direkt daneben“, erinnert sich der heutige Lengeder Kapitän. Hot umkurvte einen Gegenspieler und knallte den Ball von knapp vor der Mittellinie in die Maschen. „Der war ja ohnehin für seine Schusskraft bekannt“, sagt Kudlek, der nach der Schlusssirene ein wenig die Feierlichkeiten verpasst hat: „ Christian Gleich, damals unser Trainer in der A-Jugend, hatte schon vor dem Halbfinale angerufen. Wir sollten nach dem Turnier so schnell wie möglich nach Ilsede zum Klimaschka-Cup, um da noch mitzuspielen.“

So zog sich der damals 18-Jährige schnell um und fuhr mit einigen der anderen A-Jugendlichen zum Klimaschka-Cup. Allerdings hatten es Felix Hahnsch und Abdul-Baki Hot noch auf das Siegerfoto geschafft – inklusive Einzelszenen mit Küsschen für den Pokal. „Ich liebe einfach Hallenfußball“, erklärt Kudlek lachend den Grund für seine Eile. „Da kann man wirklich jeden fragen.“

Anders kommentierte es Michael Jarzombek von Finalgegner Hohenhameln, der ebenfalls noch in Groß Ilsede auf der Tribüne gesichtet wurde: „Ihr seid doch bekloppt, hier gleich weiterzuspielen...“ – natürlich mit einem zwinkernden Auge. „Es war wirklich ein kurioser Tag“, sagt Kudlek, der zumindest später noch zur Siegerfeier ins Lengeder Sportheim gefahren war.

Von Lukas Everling