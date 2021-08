Lebenstraum erfüllt: Niklas Arndt qualifiziert sich für den Iron-Man auf Hawaii

Tallinn

Der Gang aufs Klo in der Nacht danach wurde noch einmal zur Zerreißprobe für den Peiner Triathleten Niklas Arndt. „Die haben da keine hohe Seniorentoilette im Hotel. Das Hinsetzen ist dann nochmal wie eine richtig tiefe Kniebeuge“, erklärt der 47-Jährige. Warum die so schmerzhaft war? Am Tag zuvor hatte Niklas Arndt die härteste Distanz bewältigt, die der Triathlon-Sport zu bieten hat. In 9 Stunden 38 Minuten und 40 Sekunden schwamm er in Estlands Hauptstadt Tallinn 3,8 Kilometer, fuhr 180 Kilometer mit dem Rad und lief einen ganzen Marathon über 42,195 Kilometer. Für den Stederdorfer ging damit ein Lebenstraum in Erfüllung, „den ich seit 30 Jahren habe“: Er qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft auf Hawaii am 9. Oktober.

Vor drei Jahren legte Niklas Arndt endgültig den Schalter um, und ging sein Projekt mit noch mehr Hingabe an. Damals begleitete er seinen guten Freund Patrick Harms nach Hawaii, der sich für die dortige WM qualifiziert hatte. „Von da an habe ich mir einen Trainer genommen“, so Arndt. „Und das war der Schlüssel. Es geht nicht nur darum, viel zu trainieren. Sondern das Zeitbudget das man hat, komplett auszuschöpfen.“

Beim Stederdorfer Familienvater sind das pro Woche im Schnitt 15 Stunden. Arndts Trainer hat die Leistungen seines Schützlings stets im Blick und richtet das Training stets nach seinen Bedürfnissen aus. „Der hat mega viel Erfahrung, ist selber Ex-Profi und war achtmal auf Hawaii dabei. Der trainiert nicht nur Amateure wie mich, sondern auch richtige Vollprofis“, erläutert der 47-Jährige, für den die WM-Quali nun im vierten Versuch endlich erfolgreich war.

Er toppte seine Bestzeit von vor drei Jahren, als er die Hawaii-Qualifikation in Hamburg knapp verpasst hatte. „Die Zeit von damals hätte mir dieses Mal auch nicht gereicht“, sagt Niklas Arndt. Je nach Teilnehmerfeld vergibt der Organisator Startplätze für die Weltmeisterschaft. Bei etwa 200 Startern in Arndts Altersklasse M45, durften sich die ersten neun Finisher freuen – der Stederdorfer trotzte den katastrophalen Wetterverhältnissen und kam als Siebter ins Ziel.

„Als ich aus dem Wasser kam, hatten wir Schlagregen. Viele haben gefroren und hatten eine Jacke an oder haben mit dem Rennen aufgehört. Dazu kommt, dass keine Zuschauer da waren. Es gibt also keine Unterstützung, die dich nach vorne pusht. Das wird einem dann erst so richtig während des Rennens bewusst“, sagt Niklas Arndt, der mit seiner Leistung in den drei Teildisziplinen zufrieden war. Beim Schwimmen wollte er eigentlich vier Minuten schneller sein. „Es war aber ein aufgewühlter See. Da ist es schwierig, wenn dir bei jedem Zug eine Welle ins Gesicht peitscht. Für jeden Meter nach vorne geht es gefühlt wieder einen halben nach hinten.“

Besonders stolz ist der Stederdorfer auf seine Wechsel aufs Fahrrad und in die Laufschuhe. „Ich habe alleine pro Wechselzone vier Plätze gut gemacht“, sagt der 47-Jährige. Er kam in seiner Altersklasse auf Platz 33 aus dem Wasser, strampelte sich auf Position 13 nach vorne und holte die nächsten sechs Sportler auf der Laufstrecke ein. „Das war eine kontinuierliche Reise nach vorne“, erklärt Niklas Arndt, der sich bei den Sportlern, die ihn umgaben, aber nie sicher sein konnte, ob sie nun in seiner Altersklasse aktiv sind und die wievielte Runde sie bereits laufen oder fahren. „Es gab ein Rolling-Start-System. Alle zehn Sekunden sind fünf Leute auf die Strecke gegangen.“

Nach dem Rennen war die Freude nicht nur bei Niklas Arndt riesig. In einem Liveticker haben zahlreiche Freunde, Sport- und Arbeitskollegen mitgefiebert, im Chat haben sie alle gemeinsam das Rennen von Niklas Arndt kommentiert. „Das lese ich mir dann immer am Tag danach alles durch“, erklärt der Stederdorfer und lacht. Ein Freund, mit dem Arndt dessen ersten Marathon absolvierte, schrieb: „Ich sitze hier mit Tränen in den Augen.“

Das sei ein tolles Gefühl, erklärt Arndt, der viel investiert. „Zwei Tage nacheinander ohne Sport gibt es bei mir eigentlich nicht.“ In der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 9. Oktober auf Hawaii stattfindet, werde er dennoch eine kleine Pause einlegen. „Da steht für mich der Urlaub an und dann ist meine Familie die Priorität Nummer 1“, erklärt Arndt, der danach noch fünf Wochen Zeit hat, um sich vorzubereiten. „Der Weltmeister wird nicht aus Peine kommen, aber ich will auf jeden Fall gesund das Rennen beenden“, sagt Niklas Arndt, der somit das nächste Ziel bereits vor Augen hat.

Von Lukas Everling