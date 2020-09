Landesliga-Titel im Visier: Der TSV Edemissen will aufsteigen

Edemissen

Ambitioniert waren die Edemisser Basketballer auch schon in den vergangenen Jahren. Doch eine Sache stand dem Team in der Bezirksoberliga immer im Weg – der viel zu kleine Kader. „Jetzt müssen wir nicht mehr zu fünft zu den Auswärtsspielen nach Göttingen fahren“, verkündet Abteilungsleiter Santino Nordmeyer, der 16 Basketballer in seiner Mannschaft zählt. „Und alle haben jetzt richtig Bock.“ Das Ziel: Der Aufstieg in die Oberliga.

Nordmeyer hatte schon vor einigen Monaten dieses Ziel ausgegeben. Extra für diese Spielzeit hat der 32-Jährige abgenommen, einen starken und breiten Kader aufgestellt und mit Kai Gordon Hermes einen Trainer aus alten Zeit reaktiviert – eigentlich. Denn der neue Coach legte sein Amt nieder, bevor es richtig losgegangen war. „Er hatte mir vor der Vorbereitung gesagt, dass es aus privaten Gründen nicht klappt“, berichtet Nordmeyer, der als Spielertrainer fortan selber die Taktik vorgibt.

Mit seinen Spielern konnte er viel einstudieren, denn das Training ist stets gut besucht – eine wichtige Neuerung zu den Vorjahren. „Wir haben einige defensive Pressingvarianten, dazu noch mehrere Möglichkeiten für die Offensive.“ „Small Ball“ will der TSV spielen: also nicht nur über die großen Recken agieren, sondern mit kleineren Akteuren schnell den Ball in die Spitze spielen. „Wir wollen auch die Dreierschützen in Position bringen“, sagt Nordmeyer.

Große Leute hat der TSV Edemissen mit Pavel Mokrys, der in Rostock in der 2. Regionalliga spielte, Kevin Stannek, Thomas Eckel, sowie den beiden Rückkehrern Maximilian Fonga und Flamur Daqi ebenfalls im Kader. Doch trotz all dieser positiven Umstände: Meistertitel und Aufstieg sind schwierig planbar.

Den Grundstein wollen die Edemisser gleich zum Start legen. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Edemisser den Aufsteiger Pro Basketball Göttingen. Der hatte in der Bezirksliga lediglich ein Spiel verloren. „Die Göttinger Teams sind aber immer schwierig einzuschätzen“, findet Nordmeyer. In eigener Halle hätten sie meist den vollen Kader zur Verfügung, auswärts in Edemissen sehe das oftmals anders aus – also ähnlich wie das frühere Edemisser Problem.

Das mache das Auftaktprogramm allerdings etwas komplizierter. Am dritten Spieltag komme mit dem ASC Göttingen eine „unangenehme Mannschaft“ nach Edemissen, zuvor spielt der TSV in Wolfenbüttel – ebenfalls nicht der Lieblingsgegner des Teams. „Und im vierten Spiel treffen wir auf Eintracht Braunschweig. Die waren im vergangenen Jahr Zweiter“, berichtet Edemissens Spielertrainer, der die Braunschweiger Teams grundsätzlich als stärker einstuft als die aus Süd-Niedersachsen.

Die Eintracht könnte damit einer der Hauptkonkurrenten um die Spitze werden, außerdem der TSV Völkenrode – im Vorjahr Dritter der Liga. Den Druck in dieser Saison machen sich die Edemisser aber ganz alleine. Doch bisher verspüren sie den noch nicht. „Vielleicht kommt das auf, wenn wir eines der ersten Spiele verlieren sollten“, glaubt Nordmeyer. Insgesamt überwiege aber die Freude auf die neue Spielzeit.

Allerdings müssen die Edemisser bei den Heimspielen auf ihre Zuschauer verzichten. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie kann der Verein den Zutritt zur Halle einfach nicht gewährleisten. „Das ist sehr schade, die werden uns fehlen. Denn solche Zuschauer hast du in dieser Liga nur ein einziges Mal“, sagt Nordmeyer.

Von Lukas Everling