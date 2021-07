Osnabrück

Jahns Kraftdreikämpfer Wolfgang Weidemeier hält in verschiedenen Gewichts- und Altersklassen insgesamt 14 Landesrekorde. Vereinskollege Wilfried Häusler bringt es sogar auf momentan 16. Vier Rekorde schnappte er sich jetzt bei der Landesmeisterschaft, die in Osnabrück ausgetragen wurde – die erste nach dem Corona-Lockdown. Und auch Weidemeier zeigte dort eine starke Leistung.

Häusler startete in der Altersklasse IV (ab 70 Jahre) in der Klasse bis 74 Kilo. „Ich wollte mir die Landesrekorde holen“, sagt er. In der Kniebeuge gelang ihm das mit 120 Kilo, im Bankdrücken mit 77,5 Kilo, im Kreuzheben mit 140 Kilo im zweiten Versuch. „Auf den dritten habe ich verzichtet“, berichtet der 78-Jährige. Die Gesamtwertung mit 337,5 war logischerweise ebenfalls Rekord.

Weidemeier bot einen starken Wettkampf, traf in der Klasse bis 105 Kilo (ab 60 Jahre) allerdings auf den Deutschen Meister Arnold Leesemann. Den besiegte er in der Kniebeuge mit 167,5 zu 155 Kilo. im Bankdrücken lag allerdings der Kontrahent mit 120 zu 110 Kilo vorn. „Wolfgang brachte im Kreuzheben starke 207,5 Kilo in die Wertung“, lobte Häusler seinen Trainingskameraden. Die reichten allerdings nicht zum Titel, weil Leesemann 225 Kilo hochzog. Der Deutsche Meister kam damit auf insgesamt 500 Kilo, Weidemeier auf 485.

„Die Leistungen lassen für die Deutschen Meisterschaften hoffen“, stellt Häusler fest. Sie werden im August in Greifswald ausgetragen. „Wenn sie denn stattfinden...“, sagt der Jahner angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung.

Von Matthias Press