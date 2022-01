Kracher: SG Zweidorf/Bortfeld besiegt den Tabellenführer

Braunschweig

Auswärtssieg! Auswärtssieg! Die Spielerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld sind mit einem Kracher in das Sportjahr 2022 gestartet. Ihnen ist das gelungen, was dem Männer-Team verwehrt wurde – ein Erfolg im Nachbarschaftsduell bei Eintracht Braunschweig.

Eintracht Braunschweig – SG Zweidorf/Bortfeld 23:28 (11:18). Im Vorfeld sprach einiges für die Braunschweiger. Sie sind Tabellenführer, hatten bereits zwei Spiele im neuen Jahr absolviert. Die Gäste hatten ihr letztes Punktspiel am 14. November 2021 bestritten. „Ich habe damit gerechnet, dass wir in der Anfangsphase Schwierigkeiten haben könnten, unseren Spielrhythmus zu finden. Das war aber überhaupt nicht der Fall“, sagt Trainer Ulrich Bollmann. Sein Team war von der ersten Minute an hochkonzentriert und ballsicher. Wichtig war für ihn auch eine gute Deckungsarbeit. Außerdem hatte Torfrau Franziska Rother einen guten Tag erwischt, stand mehrfach Torerfolgen der Braunschweiger im Wege.

Durch zwei Treffer der starken Rückraumspielerin Annika Sonnenberg und einem Treffer von Linksaußen Nele Zakrzewski gingen die Gäste mit 3:0 in Führung. Das sorgte für Sicherheit im Bortfelder Spiel. Braunschweig verkürzte zwischenzeitlich auf einen Treffer. Der Ausgleich gelang aber nicht. Zehn Sekunden vor der Pause baute Kira Zimball den Abstand auf acht Tore aus. In der zweiten Hälfte spielte das Team der SG Zweidorf/Bortfeld nicht mehr so konzentriert wie vor der Pause. Als Cindy Rothermund in ihrem ersten Spiel nach ihrer Babypause nach 40 Minuten zum 22:15 traf, war die Partie zu Gunsten der Gäste entschieden.

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother – Sonnenberg (8), Di Benedetto (6/3), Zakrzewski (4), Zimball (3), Steinmetz (2/1), Rothermund (2), Döhrmann (1), Strutz (1), Kamp (1), Giese, Wesemann, Karger, Zutz.

Von Hartmut Butt