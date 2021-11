Knappe Partie: MTV Ölsburg spielt 8:8

Ölsburg

Die Saison hat der Niedersächsische Tischtennis-Verband bereits unterbrochen, und somit fällt das letzte Spiel von Bezirksoberligist Ölsburg gegen Rüningen aus. Zuvor holten Carsten Rook und Co. beim Remis gegen den VfL Salder noch einen Punkt – erst im abschließenden Doppel sicherten sich die Ölsburger das Unentschieden.

MTV Ölsburg – VfL Salder 8:8 (33:32, Sätze, 605:623 Bälle). Nur einen Satz verloren Carsten Rook und Rüdiger Große in diesem Schlussdoppel, in dem das MTV-Duo überlegen war. „Hier zeigte Rüdiger dann doch wieder seine Qualitäten, die er im Einzel nicht anbringen konnte“, erklärt Rook. Gemeinsam hatten die beiden auch das Auftaktdoppel gewonnen, Große hatte allerdings beide Einzel ohne eigenen Satzerfolg verloren.

So erging es auch Dominik Lambrecht, der nur knapp an einem Sieg vorbeischrammte. „Seine beiden Gegner waren erfahren genug, um ihn zu Fehlern zu zwingen“, erklärt Rook. Gegen René Hoffmann etwa lag der jüngste Ölsburger bei einer 2:1-Führung bereits mit 10:6 vorne. „Doch es sollte nicht sein. Er machte alles genau so, wie bis dahin. Doch seine Topspins gingen auf einmal ins Leere“, beschreibt Rook diesen vierten Satz.

Gegner Hoffmann machte zehn Punkte am Stück – sechs für den Satzerfolg (12:10) und vier weitere im entscheidenden Durchgang zum starken 4:0-Start. „Den Rest des Satzes spielte er routiniert runter“, sagt Ölsburgs Kapitän, der selber seine beiden Einzel gewann. Außerdem verteilte er ein Lob an Bernd Feddeck und Marcus Döring, die jeweils ebenfalls beide Einzel gewannen.

„Bernd war wieder sehr beweglich und spielte druckvoll und dabei auch noch sicher. Er bestimmte nahezu alle Ballwechsel“, erklärt Carsten Rook. „Marcus war wieder sehr gut drauf. Da macht sich das Training der letzten Wochen, an dem er regelmäßig teilnahm, bemerkbar“

Ergebnisse: Carsten Rook/Rüdiger Große – Mark Kuiff/Martin Müller 3:1, Dominik Lambrecht/Marcus Döring – Jan Stiller/Waldemar Marquitan 1:3, Bernd Feddeck/Manfred Buss – René Hoffmann/Ary Zipfel 2:3, Rook – Kuiff 3:1, Große – Stiller 0:3, Lambrecht – Müller 2:3, Feddeck – Hoffmann 3:0, Döring – Ary 3:0, Buss – Marquitan 0:3, Rook – Stiller 3:2, Große – Kuiff 0:3, Lambrecht – Hoffmann 2:3, Feddeck – Müller 3:1, Döring – Marquitan 3:2, Buss – Zipfel 2:3, Rook/Große – Stiller/Marquitan 3:1.

Von Lukas Everling