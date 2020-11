Lengede

Kai Olzem habe sich auch als Spieler schon für die Taktik und für das Geschehen abseits des Balles interessiert. „Ich habe Fußball quasi nie als Fan geschaut“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede. Viel mehr habe er stets analysiert, auch schon, als er zentraler Mittelfeldspieler in der Kreisliga Braunschweig war. Heute spielt er noch in der Ü32 von Rot-Weiß Volkmarode und plant, bald mit seinem Trainerkollegen Dennis Kleinschmidt gemeinsam auf dem Feld zu stehen.

Als Trainer stand der gebürtige Braunschweiger schon für die Freien Turner in der Oberliga an der Seitenlinie. Als Fußballer hingegen sei er „gar nicht so erfolgreich“ gewesen. Zwar spielte er als Jugendlicher vier Jahre bei der Eintracht, kam dort aber meist nicht über die zweiten Mannschaften hinaus. Immerhin zweimal kam er in der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz und gewann in der Altersklasse darunter den Niedersachsen-Pokal.

„Da habe ich in der Zweiten alles ausgekotzt und durfte dann tatsächlich zur Endrunde mitfahren“, erinnert sich Olzem. Das Finale gewann er – unter anderem an der Seite des früheren Woltwiescher Coaches Pascal Üstün – gegen den Nachwuchs von Hannover 96. „Damals gab es für uns natürlich nichts größeres“, erklärt Olzem. Mittlerweile verfolge er die Löwen nicht mehr allzu akribisch.

Nach einem Kreuzbandriss in seinem letzten Jugendjahr kehrte Olzem zu seinem Heimatverein RSV Braunschweig zurück. „Da war ich dann gleich Kapitän“, berichtet der Lengeder Trainer stolz – und das habe sich dann durch den Großteil seiner Karriere gezogen. Im Zentrum hatte er ohnehin viel Einfluss auf das Spiel. „Und ich habe gerne Verantwortung übernommen und viel auf dem Platz gesprochen“, berichtet Olzem.

Seinen Trainern habe er aber niemals reingequatscht, hatte zu viel Respekt vor ihnen. Werner Müller, der ihn bei seiner einzigen Landesliga-Station Rot-Weiß Braunschweig trainierte, „den spreche ich noch heute mit „Trainer“ an, wenn ich ihn treffe“. Müller sei einer von der alten Schule gewesen, so wie alle Coaches von Kai Olzem.

„Als ich bei RW ankam, sind wir an den ersten vier Tagen nur am Raffteich gelaufen. 12 Kilometer, dann 16, 20 und 24“, erinnert sich Olzem, der sich auch mal modernere Coaches gewünscht hätte. Das viele Laufen habe ihm dennoch nie etwas ausgemacht: „Ich hatte immer Bock, mich auszupowern und bin deshalb auf dem Feld viel gelaufen. Ich war nur nicht schnell.“

Im Vergleich zu seinen Spielern beim SV Lengede sieht sich Olzem taktisch besser aufgestellt. „Die meisten von denen sind aber viel besser als ich damals. Vom Spieltempo und der Technik her sind die Jungs brutal“, meint Olzem, der sich mit einem Spieler gut vergleichen könne: Daniel Kudlek, dem Kapitän des Teams. „Der wird später mit Sicherheit auch Trainer und zwar ein richtig guter.“

Die letzten Jahre seiner aktiven Karriere – neun an der Zahl – verbrachte Olzem nach seinem Umzug in den Braunschweiger Vorort Timmerlah auch beim dort ansässigen TSV. Später rutschte er erst in die Rolle als Spielertrainer der Zweiten, danach als Coach der Ersten, ehe es ihn zur Reserve der FT Braunschweig zog. Dort lernte er bei einem Testspiel auch seinen späteren besten Kumpel und seit zwei Jahren auch Trainerkollegen Dennis Kleinschmidt kennen.

„Ich hatte damals mit Sierße/Wahle nach einem Testspiel-Gegner gesucht“, erinnert sich dieser – und Olzem sagte mit seinem Team zu. „Die kamen dann da mit ihrer Bratwurst-Mannschaft“, sagt der 41-Jährige lachend, „und haben zehn Dinger von uns bekommen“. Die beiden Coaches waren sich erstmals über den Weg gelaufen und trafen sich plötzlich auf den Sportplätzen der Region regelmäßig. „Wir gucken uns beide echt jeden Mist an“, sagen sie.

Dennis Kleinschmidt hatte in seiner aktiven Karriere ohnehin eher den Blick für das Drumherum einer Fußballmannschaft. 16 Jahre war der 31-Jährige beim Lehndorfer TSV und hatte durch seinen älteren Cousin Stefan, früherer Stürmer in Sierße und Lengede, eher Kontakt zu den älteren Spielern im Verein. „Als ich soweit war, gab es keine A-Jugend. Also habe ich mit dem Spielbetrieb ausgesetzt und mit 16 immer mal wieder bei der Ersten ein wenig mittrainiert“, erinnert sich Kleinschmidt.

Spielen durfte er im Team ohnehin nicht und wurde deshalb zum Betreuer der ersten Herren. Erst als er volljährig war und beim LTSV eine zweite Mannschaft in der 3. Kreisklasse gegründet wurde spielte Kleinschmidt seine echte einzige Herrensaison – mit 24 hörte Kleinschmidt bereits auf und widmete sich dem Trainerdasein, baute in Sierße eine neue Mannschaft auf, die bis in die Kreisliga durchmarschierte.

Einmal zog sich Kleinschmidt für die zweite Mannschaft der Sierßer noch einmal die Fußballstiefel an. „Ich hatte extra Daniel Müller und Dennis Bertram aus der Ersten mit runter beordert“, sagt Kleinschmidt, der im Sechzehner mustergültig den Ball von Müller aufgelegt bekam. Nach dem Tor hatte er sich aber den Fuß verdreht und nach dem Bänderriss „keine Lust mehr gehabt“.

Ab dem kommenden Sommer will er es aber wieder wissen. Im Juni wird er 32 und wolle dann mit seinem Trainerkollegen Olzem in einer Altherren-Mannschaft kicken. „Meine Freundschaft zu Kai wäre dann vollendet, wenn er mir auch mal ein Tor auflegt“, sagt Kleinschmidt lachend. Olzem könnte bereits in der Ü40 spielen. „Doch ich habe immer gesagt: Wenn es aufs Querfeld geht, dann höre ich auf mit dem Fußball. Ich war nie der beste Techniker. Ich brauche Platz.“

Von Lukas Everling