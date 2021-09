Kreis Peine

Mit einer 23:27 Niederlage ist die männliche C-Jugend des MTV Groß Lafferde in ihre erste Saison in der Handball-Oberliga gestartet. Mit nur einem Tor Unterschied hat die weibliche C-Jugend der HSG Nord im ersten Saisonspiel der Landesliga gegen TuS Bothfeld verloren. Allerdings waren die Jugendlichen aus dem Nordkreis nur mit einem Mini-Kader angereist – darunter mehrere Spielerinnen aus der D-Jugend.

Oberliga C-Jugend

MTV Groß Lafferde – Hannoverscher SC 23:27 (7:11). Trotz der Niederlage ist Trainer Benedikt Schaper nicht unzufrieden. „Die Jungs waren vor diesem ersten Spiel in der höchsten Spielklasse sehr aufgeregt, dafür haben sie sich gut geschlagen. Viele Abläufe müssen sich erst noch weiter einspielen.“ Zufrieden sei er vor allem mit der Abwehr gewesen, betont Schaper. Diese habe gegen einen starken Gegner gut agiert, sei jedoch gegen zahlreiche Einzelaktionen von drei sehr auffälligen Gegenspielern teilweise machtlos gewesen.

Immerhin gelang es den Lafferdern, wenige Minuten nach der Halbzeit sogar mit einem Tor in Führung zu gehen, nachdem das Team zur Pause noch mit 7:11 zurückgelegen hatte. In einer Auszeit stellte der gegnerische Trainer seine Mannschaft jedoch so um, dass dem Team aus dem Südkreis nur noch bedingte Gegenwehr gelang. Oft scheiterten die Spieler am sehr gut aufspielenden gegnerischen Torwart.

Dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist, führt Benedikt Schaper unter anderem auch auf den starken Auftritt von Clemens Bertram zurück. Mit zehn Toren war er der erfolgreichste Werfer der Partie. „Er hat nicht nur sehr gut gespielt, sondern oft Verantwortung für das Spielgeschehen übernommen“, freut sich der Trainer, der optimistisch in die Zukunft blickt: „Dass wir in der Liga mithalten können, haben wir vor Saisonbeginn in einem Freundschaftsspiel gegen den Staffelkonkurrenten aus Stöckheim unter Beweis gestellt. Wenn wir noch einige Unstimmigkeiten abstellen können, wird es laufen“, ist sich Schaper sicher.

Tore: Bertram (10), Rating (5, Lippels (4), Wietig (2), Kirchkessner (1), Abmeier (1).

Landesliga C-Juniorinnen

TuS Bothfeld – HSG Nord Edemissen 25:24 (15:12). Das Spiel begann ausgeglichen und torreich, bereits in der 16. Minute stand es 8:8. Danach drehten die Bothfelderinnen auf und lagen zur Halbzeit 15:12 vorn, während das Nordkreis-Team häufig an Pfosten und Latte scheiterte.

Trotz des Rückstands zeigten die HSG-Mädchen Moral und leisteten sehr gute Arbeit in der Abwehr. Das Angriffsspiel wurde ebenfalls umgestellt und dadurch druckvoller. Bothfeld führte zwar zwischendurch beim 17:13 mit vier Toren, doch die HSG kämpfte sich immer wieder heran bis zum 21:20 in der 38. Minute. In der letzten Minute verwandelte Mercedes Döhrmann zwar noch einen Freiwurf direkt, zum Unentschieden hat es dennoch nicht mehr gereicht.

Tore: Mercedes Döhrmann (8), Maggy Döhrmann (2), Dohmann (5), Horand (2), Wohlenberg (4), Reppin (3).

HSG Grönegau-Melle – Peiner SG 11:38 (6:16). Furioser Start der PSG: „Das Gesamtpaket auch mit der 151-Kilometer-Busanreise und den Fans war ein perfekter Start in die Liga. Alle Mannschaftsteile überzeugten, inklusive Lara Rothes im Tor, die unter anderem drei Siebenmeter hielt“, freute sich PSG-Trainer Lutz Benckendorf. Mit dem klaren Sieg ist sein Team Tabellenführer.

Tore: Punthöler (4), Oelker (6/1), Ahrens (7), Werkhaupt (4), Könneker (9/1), Hadziavdic (3), Müller (5).

Landesliga A-Juniorinnen

HSC Ehmen – HSG Nord 21:22 (10:14). Eine Zwei-Tore Führung der HSG wurde von der starken Ehmenerin Anna Leonberger acht Minuten vor Schluss ausgeglichen. Ehmen erhöhte sogar durch einen Siebenmeter auf 21:20, im Gegenzug glich Kaya Homann ebenfalls durch Siebenmeter aus. Obwohl Nike Stolte eine Zwei-Minuten-Strafe erhielt, gelang es Jil Siedentop in Unterzahl, das Siegtor für die HSG Nord zu werfen. Zwischendurch war die Partie einige Zeit unterbroch, weil sich die Edemisserin Kae Majometano bei einer Abwehraktion am Kopf verletzt hatte und ins Krankenhaus kam.

Tore: Klokkers (5), Majometano (3), Präkels (2), Homann (7/2), Siedentop (3), Hintz (1), Stolte (1).

Von Antje Ehlers