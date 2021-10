Juchims Hammer-Einzel sichert den Punkt – und lässt die Zuschauer altern

Peine

Spannend bis zum letzten Punkt, und dann auch noch mit dem besseren Ausgang für die Badmintonspieler des VfB/SC Peine. In der 2. Bundesliga Nord gewann das Team mit 4:3 gegen den Horner TV aus Hamburg. „Das war einfach der Hammer. Durch die Halle ging ein wahrer Jubelsturm und alle sind etwas grauer geworden“, sagt Trainer Heiner Brandes über den Moment, als Frank Juchim im fünften Satz des abschließenden Herreneinzels den Punkt zum 12:10-Erfolg machte und seinem Team den zweiten Saisonsieg bescherte. Das zweite Spiel gegen den TSV Trittau II fiel aus, weil der Gegner seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte.

VfB/SC Peine – Horner TV 4:3 (13:13 Sätze, 255:227 Bälle). Als die Hamburger in Vöhrum ankamen und Peines Trainer Heiner Brandes die Aufstellung der Gäste gesehen hatte, dachte sich dieser: „Oh, oh. Das könnte heute sehr eng werden.“ Der Horner TV sei mit einer „Super-Besetzung“ angereist. Unter anderem waren zwei internationale Spieler aus Dänemark und Schottland dabei, außerdem einer der besten deutschen Juniorenspielen. Letzterer sicherte den Gästen zwei Punkte.

Im ersten Herrendoppel unterlagen Lucas Bednorsch und Lucas Gredner dem jungen Jonathan Dresp und dem Schotten Jack MacGregor zwar mit 0:3 – jeder der Sätze endete aber erst bei 9:11. In den weiteren Spielen ging es hin und her. Die Peiner glichen durch ihr Damendoppel souverän aus. Die Hamburger legten im zweiten Herrendoppel nach. „Bei den Damen hatte ich mir im Vorfeld schon gedacht, dass wir es auch ohne die angeschlagene Laura Gredner schaffen können. Bei den Herren war alles etwas schwieriger abzusehen“, meint Heiner Brandes.

So verloren Niklas König und Frank Juchim ihr Doppel mit 1:3. „Eigentlich lief es ganz gut, obwohl Frank kein richtiger Doppelspieler ist“, sagt der Peiner Coach. Im Einzel sollte Juchim dafür noch eine wichtige Rolle spielen. Zunächst glich erneut eine Dame des VfB/SC Peine den Spielstand aus. Larina Tornow benötigte im Einzel einen Satz, um reinzukommen, gewann danach aber souverän. Das Herreneinzel von Lucas Bednorsch ging verloren und das Peiner Mixed mit Lucas Gredner und Nadine Cordes schaffte den Ausgleich zum 3:3.

„Da hatten wir einen Punkt sicher – und mit dem wären wir auch schon zufrieden gewesen“, erklärt Heiner Brandes. Doch Einzelspezialist Frank Juchim hatte einen anderen Plan. In einem nervenaufreibenden Spiel über fünf Sätze, hatte er den Dänen Mathias Rasmussen zwei Sätze lang gut im Griff (11:5, 11:7). „Frank konnte seine Größe gut einsetzen“, sagt Brandes. Doch der Däne kämpfte sich zurück: Er gewann Satz drei deutlich (11:6) und wehrte im vierten Durchgang einen Matchball von Juchim ab, um den Satz mit 12:10 für sich zu entscheiden.

Und als es um alles oder nichts ging, lag der Peiner im fünften Satz gleich mit 0:3 hinten, später mit 3:6 und 6:8. „Ich habe gedacht, dass Frank jetzt das große Flattern bekommt. Aber er hat sich wieder rangekämpft. Beim 8:8 schaffte Juchim den Ausgleich, wehrte bei 9:10 einen Matchball ab und hatte plötzlich selber den Sieg auf dem Schläger. „Das war nochmal ein starker letzter Ballwechsel“, staunt Brandes.

Beide Spieler waren nervös und ließen jeweils zwei gute Angriffschancen ungenutzt. „Sie waren nervös und nicht mehr so konsequent“, sagt Brandes. Juchim bekam den Ball direkt auf den Bauch geschlagen und wehrte ihn gerade so ab, er griff selber an und musste über das gesamte Feld sprinten, um einen Ball in seiner kurzen Vorhandecke noch zu erwischen – erst dann gehörte ihm der Punkt, weil der Däne den Ball um wenige Zentimeter ins Seitenaus geschlagen hatte. „Chapeau an Frank, dass er das gewonnen hat“, sagt Heiner Brandes.

Ergebnisse

Bednorsch/Gredner – MacGregor/Dresp0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

Cordes/Tornow – Reu/P. Flato3:0 (11:1, 11:5, 15:13)

König/Juchim – Rasmussen/M. Flato1:3 (9:11, 9:11, 11:7, 6:11)

Lucas Bednorsch – Jonathan Dresp0:3 (8:11, 11:13, 6:11)

Larina Tornow – Patricia Reu3:1 (7:11, 11:8, 11:5, 11:5)

Lu. Gredner/Cordes – MacGregor/P. Flato3:1 (11:2, 11:4, 8:11, 11:9)

Frank Juchim – Mathias Rasmussen3:2 (11:5, 11:7, 6:11, 10:12, 12:10)

Von Lukas Everling