Kreis Peine

Deutlich stetzten sich die A-Juniorinnen der HSG Nord im Kreisderby der Landesliga Süd gegen die ersatzgeschwächte SG Zweidorf/Bortfeld durch. Auch die A-Junioren der HSG Nord Edemissen siegten deutlich.

A-Juniorinnen Landesliga

HSG Nord – SG Zweidorf/Bortfeld: 28:17 (15:8).„Großen Anteil am guten Ergebnis hatte vor allem unsere Torfrau Hannah Bode, die zahlreiche Bälle entschärfen konnte und stark gehalten hat“, resümiert Trainerin Susanne Klokkers-Lehning. Ihre Tochter Jette glänzte mit zehn Treffern ebenfalls, acht Tore steuerte Kaya Homann zum Sieg bei.

„Meine Mannschaft ist mit großem Respekt in das Spiel gestartet und hat über die gesamte Spielzeit konzentriert agiert“, sagte die Trainerin und lobte besonders die Deckung. Diese habe sehr kompakt gegen die starken Rückraumspielerinnen und die Kreisläufer der gegnerischen Mannschaft gestanden und so oft Würfe verhindert.

Von Anfang an hatten die Spielerinnen von Zweidorf/Bortfeld das Nachsehen und konnten nur einmal den Spielstand ausgleichen – in der 10. Minute zum 2:2. „Im Angriff haben wir ordentlich Druck auf die Deckung ausüben können und selbst wenig Fehler gemacht, dadurch konnten wir uns oft im Rückraum durchsetzen. Auch die Außenspielerinnen kamen zu ihren Abschlüssen, so dass ich mich insgesamt über eine geschlossene Mannschaftsleistung freuen kann“, sagte die Trainerin. Gelungen sei zudem die Integration der B-Jugendlichen in das Team.

Wenig erfreut dagegen ist die Trainerin der SG, Astrid Rutsch. „Wir hatten einen sehr schlechten Tag erwischt. Wir konnten leider nur mit personellen Einschränkungen antreten, und die Edemisserinnen waren einfach deutlich stärker“, stellt sie fest..

HSG Nord: Bode – Klokkers (10), Homann (8), Präkels (4), K. Majometano (3), Siegel (1), Hintz (1) und Stolte (1), Magiera, Gieselmann, Siedentop.

SG Zweidorf/Bortfeld: Harmuth – Zellmann (4), Rutsch (1), Samborski (7), Karger (1), Meißner (1), Rump (1), Flegel, Heinrichs, Leisering, Danisch, Hartmann.

A-Junioren Landesliga

HSG Nord Edemissen – HF Helmstedt-Büddenstedt 27:18 (13:8). „In unserem ersten Saisonspiel war von Nervosität nicht viel zu spüren, von Anfang an hatten wir die Spielführung übernommen und sind über eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Erfolg gekommen“, freute sich HSG-Nord-Coach Jörg Wilpert.

Die Deckung ließ in der ersten Halbzeit lediglich acht Tore zu, und im Tor steigerte sich Henner Wilck noch im Laufe des Spiels. „Er hat zu Beginn der zweiten Hälfte das Tor förmlich zugenagelt“, lobte Wilpert. So stand es in der 43. Minute 20:10 für die HSG. „In Anbetracht dessen, dass wir mit Mika Hoyer unseren stärksten Spieler an die Bundesliga-A-Jugend des TSV Burgdorf verloren haben, ist der Erfolg dem Team hoch anzurechnen“, sagte der Trainer.

HSG Nord: Jacco Wilpert (7/1), Zawade (6), Krause (5/1), Planitz (4), Laufer (2), Borsum (2), Selka (1).

C-Juniorinnen Landesliga

Peiner SG – TV Badenstedt 17:18 (8:6). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. „Es setzte sich letztlich auch die stellenweise mehr vorhandene Erfahrung und Physis einiger Badenstedter Spielerinnen durch“, sagte PSG-Trainer Lutz Benckendorf.

Peiner SG: Hampe (1), Ahrens (3/1), Könneker (8/1),Werkhaupt (4), Hadziavdicz (1).

Von Antje Ehlers