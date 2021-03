Hohenhameln

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Dass an diesem Spruch etwas dran ist, zeigen die Eheleute Erich und Gudrun Schrank aus Mehrum jedes Jahr aufs Neue beim Sportabzeichen. „Wenn meine Frau nicht so eisern wäre, dann hätte ich es bestimmt das eine oder andere Jahr ausgelassen“, berichtet Erich lachend. Mittlerweile steht der 77-Jährige bei 53 Abzeichen und ist damit Rekordhalter am Stützpunkt Hohenhameln. Gemeinsam mit seiner Frau Gudrun hat er in diesem Jahr sogar die 100 geknackt – die 71-Jährige erbrachte in 2020 die Leistungen für ihr 48. Sportabzeichen und hält damit aktuell die Bestmarke bei den Frauen. „Wir sind jedes Jahr froh, wenn wir es wieder geschafft haben“, erklärt sie freudig.

Sie sei die treibende Kraft, wenn es um das Sportabzeichen geht. „Ich muss immer aktiv sein“, sagt Gudrun Schrank, die zu Hause seilspringt, sich auf ihrem Mini-Trampolin fit hält oder den Hula-Hoop-Reifen kreisen lässt. Die erste Initiative sei damals allerdings von ihrem Mann ausgegangen: „Der hat schon immer Leichtathletik gemacht und ich war beim Tischtennis. Nach unserer Hochzeit hat er mich dann auf den Sportplatz mitgenommen“, erinnert sich die 71-Jährige.

Seitdem sind die beiden dabeigeblieben, Gudrun habe nur zweimal ausgesetzt – in den Geburtsjahren der beiden Söhne. „In ihrer Jugend haben wir mit ihnen auch oft das Familien-Sportabzeichen abgelegt“, erklärt Gudrun Schrank. Ihr Mann Erich hat eines dieser Jahre eher schlecht in Erinnerung: Beim 100-Meter-Sprint riss er sich die Achillessehne. „Das klang wie ein Peitschenhieb, das hat richtig geknallt“, sagt Gudrun.

„Ich bin zusammen mit unserem Sohn gelaufen. Er wollte an mir vorbeiziehen und ich das natürlich nicht zulassen“, berichtet der 77-Jährige, der heute darüber schmunzeln kann. Die erforderlichen Leistungen für das Sportabzeichen schaffte der Senior erst ganz spät im Jahr. „Einen Tag vor Heiligabend bin ich damals noch nach Hohenhameln, um meinen 1000-Meter-Lauf zu machen. Da war eisiges Wetter“, berichtet Erich Schrank.

Seitdem war er in dieser Hinsicht vorsichtiger geworden, doch einige Jahre später verletzte er sich auch an der Achillessehne auf der anderen Seite. „Die war aber nur angerissen und musste nicht operiert werden“, berichtet Erich Schrank, der sich mittlerweile von Sprints fernhält. Stattdessen schwimmt er oder fährt mit dem Rad. „Schade. Ich war früher ein guter Sprinter, hatte über die 100 Meter mal 11,4 Sekunden gebraucht. Fairerweise muss man sagen, dass ich mich vor den Vorfällen nicht richtig warm gemacht hatte“, gesteht der Rekordhalter aus Mehrum heute.

Seine Frau sei da ganz anders: „Die hat sich immer gut vorbereitet.“ Gudrun Schrank ist allerdings auch vom Fach. 49 Jahre lang hatte sie die Gymnastikgruppe beim TSV Mehrum geleitet. „Mit 70 habe ich aber Schluss gemacht. Ich turne aber immer noch mit und leite noch die Hockergymnastik im Seniorenkreis“, erzählt die 71-Jährige.

Gemeinsam geht das Ehepaar beinahe jeden Tag walken. „Immer rund vier Kilometer.“ Allerdings stellten die beiden mittlerweile fest: „Früher war es einfacher, beim Sportabzeichen Gold zu bekommen. Beim Walken müssen wir uns schon richtig anstrengen“, erklärt Gudrun der es dennoch gelang, in jedem Jahr das goldene Abzeichen zu erwerben. „Da ist meine Frau besser als ich“, sagt Erich Schrank lachend.

Schon vor einigen Jahren hat sich das Mehrumer Ehepaar auf vier Disziplinen geeinigt, die sie jedes Jahr machen. Medizinball-Werfen, Seilspringen, Radsprint und 7,5 Kilometer Walking. „Ein besonderes Ziel haben wir uns nicht gesetzt“, sagen die beiden. „Aber solange es noch geht, werden wir das Sportabzeichen machen. Auch unsere Söhne treiben uns an weiterzumachen.“

Statistik: Gemeinde Hohenhameln Zahlen und Fakten 91 Erwerber (im Vorjahr 128) davon 68 Erwachsene (100) sowie 23 Kinder und Jugendliche (28). 11 Ersterwerber davon 4 Erwachsene sowie 7 Kinder und Jugendliche. 11 Familien legten das Familien-Sportabzeichen ab (im Vorjahr 19). Ältester Erwerber: Bernd Rehbock (84 Jahre). Älteste Erwerberin: Regine Bewig (71 Jahre). Rekordhalter: Erich Schrank (53 Abzeichen). Rekordhalterin: Gudrun Schrank (48 Abzeichen). Vereinsrangliste: 1. TSV Mehrum (43) 2. TuS Bierbergen (28) 3. TSV Hohenhameln (9) 4. TSV Clauen/Soßmar (7) 5. Falke Rosenthal (3) 6. Sonstige (1) Jubiläen 10. Abzeichen: Norbert Feutl. 25. Abzeichen: Rudi Bädje. 45. Abzeichen: Hans-Jürgen Obst.

Hohenhamelner wollten „ein wenig Normalität“

„Es gab viele kleine Momente, die das Herz ein wenig höher haben schlagen lassen“, erinnert sich Dirk Bankes an die Sportabzeichen-Saison in Hohenhameln zurück. So kamen zum ersten Abnahmetermin im Juni „überraschend viele Sportler. Ich hatte den Eindruck, dass sie ein wenig Normalität haben und das Sportabzeichen 2020 erst recht machen wollten.“

Ein Moment, erklärt Bankes, habe den besonderen Willen nach Bewegung und Spaß am Sport besonders widergespiegelt. Für einen Tag war die Abnahme der Radfahr-Disziplinen angesetzt, doch das Wetter hatte dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber es kam tatsächlich ein Radfahrer vorbei. Im Auto sitzend hatte ich nicht damit gerechnet, dass überhaupt ein Sportler kommt“, berichtet der Hohenhamelner Stützpunktleiter.

„Aufgrund der Gefährdung durch nasse Straßen und das Gewitter“ riet Dirk Bankes dem Sportler von einem Start ab. „Er ist dann wieder in Richtung Heimat gefahren. Natürlich triefend nass“, erinnert sich Bankes an diesen besonderen Sportabzeichen-Moment.

Von Lukas Everling