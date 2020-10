Im letzten Drittel stets gefährlich: Pfeil Broistedt gewinnt mit 3:0

Broistedt

„Unser Ziel ist es, unter den ersten vier Teams zu bleiben. Und dafür waren das drei weitere wichtige Punkte“, erklärt Trainer Börge Warzecha, dessen Mannschaft in der Frauenfußball-Oberliga den vierten Sieg im fünften Spiel eingefahren hat. Nach dem 3:0 über Sparta Göttingen geht der FC Pfeil Broistedt nun als Tabellenzweiter in die Herbstferien und hat danach ein Topspiel vor der Brust.

Pfeil Broistedt – Sparta Göttingen 3:0 (2:0). Wenn die Pfeile im letzten Spielfeld-Drittel waren, „dann wurden wir eigentlich immer gefährlich“, freute sich der Coach, dessen Team sich im Gegensatz zu den Gästen viele Chancen erarbeitet habe.

Anzeige

Eine davon nutzte Jessica Engwicht in der Anfangsphase zur 1:0-Führung. Ein starker Rechtsschuss schlug im linken Eck ein. Louisa Plett erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 und brachte die Pfeile auf die Siegerstraße.

Über große Strecken habe das Spiel allerdings im Mittelfeld stattgefunden. Doch während die Broistedterinnen etwas aus ihren Vorstößen machten, landeten die „zwei, drei Chancen“ der Gäste in den Armen von Keeperin Eileen Hartmann oder neben dem Tor. Als Lisa Förster in der zweiten Hälfte das 3:0 erzielte, war der Sieg so gut wie sicher. „Wir freuen uns, dass es so gut läuft“, sagt Warzecha.

An den kommenden beiden Wochenenden hat seine Mannschaft nun spielfrei, ehe am 1. November das Topspiel gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig ansteht. „Spielerisch und taktisch sind die uns überlegen. Die sind der Favorit“, sagt Pfeil-Trainer Börge Warzecha.

Tore: 1:0 Engwicht (11.), 2:0 Plett (42.), 3:0 Förster (62.).

Von Lukas Everling