Gute erste Hälfte der Lafferder Handballer – dann zünden Alfelds Topspieler

Alfeld

Am dritten Spieltag hat es den MTV Groß Lafferde erwischt. Nach den Auftakterfolgen bei der TG Münden und gegen die HG Elm hat das Team von Trainer Dennis Bühn das Auswärtsspiel bei der SV Alfeld trotz einer guten Vorstellung verloren.

SV Alfeld – MTV Groß Lafferde 31:23 (13:11). „Zum Schluss haben wir um drei bis vier Tore zu hoch verloren. Der Sieg geht für die Alfelder insgesamt gesehen in Ordnung“, sagte MTV-Abteilungsleiter Steffen Slabon. In der ersten Spielhälfte hatte er eine ausgeglichene Begegnung gesehen, in der die Gäste den besseren Start erwischten. Dreimal entwischte Kreisläufer Lukas Bühn der starken Alfelder Abwehr und brachte sein Team mit 3:1 in Führung.

Groß Lafferde hatte den starken Alfelder Spielmacher Robin John zunächst gut unter Kontrolle. Lediglich einen Treffer erzielte der ehemalige Hildesheimer Bundesligaspieler. John hatte bei einigen Würfen auch Pech. Nach der Halbzeit drehte er auf, erzielte sieben weitere Tore und war der Unterschiedsspieler auf dem Spielfeld.

„Wir haben in der ersten Spielhälfte richtig gut gespielt“, berichtet Slabon. So gelang Tino Mrasek nach 17 Minuten mit dem 7:6 die erneute Führung für die Gäste. Vier Minuten vor der Pause gelang Fabian Gerstung noch einmal der Ausgleich zum 10:10. „Ein Unentschieden zur Pause hätten wir uns verdient gehabt“, ergänzt Slabon.

Als der bisherige Spitzenreiter aus Groß Lafferde drei Minuten lang Wurfpech entwickelte, zogen die Gastgeber auf 13:10 davon. Arne Hansen verwandelte einen Freiwurf direkt zum 11:13-Pausenstand. Hansen war der auffälligste Akteur auf Seiten der Gäste. „Er hat sowohl im Angriff als auch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Georg Strub in der Abwehr überzeugt“, lobte Slabon den jungen Rückraumspieler.

Nach dem Seitenwechsel sorgte eine dreiminütige Wurfflaute für einen 13:18-Rückstand. Als John auf 20:14 für Alfeld erhöhte, war die Partie entschieden. „Alfeld hat eine individuell stark besetzte Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass nicht viele Teams gegen diese Riege gewinnen werden“, sagt Slabon, der trotz Niederlage nicht unzufrieden war. Kämpferisch hatte sein Team gut dagegen gehalten.

MTV Groß Lafferde: Maushake, Hagedorn – Hansen (6/1), Bühn (4), Mrasek (3), Gerstung (3), Strub (2), Winkler (2), Waschke (1/1), Büüs (1), Frühling (1), Schröder, Burgdorff.

Siebenmeter: Alfeld 1/2, Groß Lafferde 2/3. Zeitstrafen: Alfeld 4, Groß Lafferde 3.

Von Hartmut Butt