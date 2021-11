Gute Wertungen an Sprung und Boden: Vechelde wird Sechster

Vechelde

Die Vechelder Turnerinnen mussten früh aufstehen, um ins 180 Kilometer entfernte Wellendorf, südlich von Osnabrück, zu reisen. Dort stand für das Team des MTV nach zwei Jahren mal wieder ein Wettkampf in der Landesliga 2 an. Hochmotiviert, aber auch nervös, weil die Wettkampfroutine fehlte, traten die Vechelderinnen an – und belegten den sechsten Platz.

Mit den beiden 14-Jährigen Joline Üstün und Charlotte Cardinal von Widder hat sich die Mannschaft von Trainerin Linda Jaudzims verjüngt. Zu den Routiniers gehören Lea Glandorff, Stella Klasen, Marnie Heine und Ineke Weber. Der Start am ersten Wettkampfgerät gelang den Vechelderinnen prächtig – der Boden ist neben dem Sprung ihr Paradegerät.

Dreimal zogen die Kampfrichter eine Wertung von über 13 Punkten. Zum Beispiel für Joline Üstün, die unter anderem eine saubere Schraube in den akkuraten Stand turnte. Am Sprung zeigten fast alle einen Halb-Halb über den Tisch, wobei Stella Klasen hier die meisten Punkte erringen konnte. „Wir trainieren eigentlich schon den Tsukahara, aber der ist noch nicht sicher,“ verrät Trainerin Linda Jaudzims.

Dann ging es mit Stufenbarren und Schwebebalken an die Substanz. Nach einem einwandfreien Einturnen folgten ein paar Patzer im Wettkampf. Bei Lea Glandorff und Stella Klasen stieg die Nervosität. Beide konnten als zwei von wenigen das geforderte Flugelement zum oberen Holmen und einen B-Abgang, hier ein Salto mit halber Schraube, zeigen. Trotz ein paar Unsicherheiten konnten sie wichtige Punkte für die Teamwertung holen.

Am Schwebebalken reihten sich die Turnerinnen mit vielen unfreiwilligen Absteigern in die große Masse der Wettkämpferinnen ein, die hier Schwierigkeiten hatten. Nur Ineke Weber und Lea Glandorff konnten ihre Übungen durchturnen. Dennoch freute sich das Trainerteam über alle Leistungen und umjubelte jedes gestandene schwierige Element. Eine überragende Leistung über alle vier Geräte zeigte Lea Glandorff.

Am Ende zog Jaudzims, die von Celine Meyer unterstützt wurde, eine positive Bilanz: „Na klar merkt man, dass zwei Jahre kein Wettkampf war. Die Fehler am Stufenbarren haben unnötig Punkte gekostet. Aber wir hatten uns alle riesig drauf gefreut und sind stolz auf die Truppe. Die Platzierung war erstmal nicht so wichtig. Zumal es in diesem Jahr, da nur ein Wettkampf stattgefunden hat, keine Auf- und Absteiger gibt.“ Das Ergebnis war dann auch reichlich knapp, nur zwei Punkte trennten sie vom dritten Platz.

Von Katrin Hoffmann