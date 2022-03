Gute Abwehr, aber zu wenig Tore für den Sieg

Woltwiesche

Mit dem Schlusspfiff haben die Landesliga-Handballer des MTV Groß Lafferde II ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Bad Harzburg und Vienenburg noch verloren.

MTV Groß Lafferde II – HSG Bad Harzburg/Vienenburg 21:22 (8:7). Ungewohnte Situationen für die Handballer aus Groß Lafferde. Zum einen mussten sie ihr Heimspiel in Woltwiesche bestreiten. Zum anderen lagen sie die meiste Zeit im Spiel im Rückstand. Sebastian Meyer hatte sein Team mit 1:0 in Front geworfen. Danach lag die Heimmannschaft in einer über weite Strecken zerfahrenen Begegnung hinten. Nach dem 2:4 schaffte Dominik Rodemeier Mitte der ersten Hälfte den Ausgleich zum 5:5. In die Pause ging Lafferde sogar mit einer Führung.

Als der MTV in doppelter Unterzahl war, zogen die Gäste mit 18:15 davon. „Wir haben zahlreiche gute Chancen vergeben“, sagte Trainer Eckhard Meyer. Viele Tore auf beiden Seiten fielen immer wieder durch Einzelaktionen. Der Ausgleich zum 18:18 glückte der Meyer-Sieben trotzdem. Niklas Zellmann war acht Minuten vor Schluss der Torschütze. Er belohnte sein Team für großen Kampfgeist.

In den Schlussminuten stand Arne Hansen im Mittelpunkt. Zunächst warf er die Tore zum 20:20 und 21:21. Dann erhielt er eine Zwei-Minuten-Strafe und fehlte seinem Team im Schluss-Spurt. „Unsere Abwehr hat stark gespielt“, sagte Meyer. Mit 21 geworfenen Toren ist das Siegen in der Landesliga aber schwer.

MTV II: Münch, Veckenstedt – A. Hansen (8/1), Meyer (5), Rodemeier (3), J. Waschke (2), Zellmann (1), Bode (1), Burgdorff (1), Elges, L. Hansen

Von Hartmut Butt