Gut aufgestellt und vorbereitet: Vikings wollen in die Aufstiegsrunde

Vechelde

Diese Uhrzeit ist für die Vallstedt Vechelde Vikings ein wenig gewöhnungsbedürftig: Am Samstag startet das Team bereits um 15 Uhr bei Aufsteiger DJK Kolping Northeim in die Volleyball-Regionalliga. „Der eine oder andere hat das auch erst später bemerkt“, gibt Kapitän Torben Paetzold zu, der mit seinem Team an die Primetime um 20 Uhr gewöhnt ist: „Zum Reinkommen in die Saison ist das aber sicherlich nicht verkehrt.“ Die Wikinger wollen gut in die neue Saison starten, denn sie wollen sich im oberen Bereich der Tabelle einordnen – „damit wir in der Rückrunde um den Aufstieg mitspielen können.“

Denn in dieser Spielzeit ist die Regionalliga mit ihren nun zwölf Mannschaften in zwei Staffeln eingeteilt worden. Die jeweils drei besten Teams beider Divisionen kommen in die Aufstiegsrunde, die anderen sechs Vertreter müssen noch um den Klassenerhalt zittern. Die Punkte aus der Hinrunde werden zum Teil mitgenommen. Und weil die Regionalligisten nach regionalen Gesichtspunkten eingeteilt worden sind, haben die Vikings nach diesem Wochenende bereits ihre vorerst längste Auswärtsfahrt hinter sich.

Zu den weiteren Gegnern gehören die SG STV/MTV Salzgitter, der USC Braunschweig II, die GfL Hannover und der MTV Hildesheim. Auf die starken Teams aus Oldenburg, Lintorf und dem Ammerland können die Vikings frühestens nach der Jahreswende treffen. Besonders gut einschätzen, könne er diese Teams nach der langen Corona-Unterbrechung nicht, sagt Torben Paetzold und gibt ein Beispiel: „Bei den Braunschweigern muss nur ein neuer Student dazukommen, der das Team auf links dreht.“

Auch die Northeimer will er vor dem ersten Spieltag nicht unterschätzt wissen. „Aufsteiger sind immer gefährlich. Ich erinnere gerne an unser erstes Spiel in der Regionalliga, als wir Hannover 3:0 abgefertigt haben. Das Feuer ist bei den Aufsteigern eher vorhanden. Außerdem haben die einige Spieler mit einem guten Niveau“, gibt er vor dem Auftaktmatch in Südniedersachsen zu bedenken. Hauptkonkurrent im Kampf um die vorderen Plätze könnte nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre die GfL Hannover sein.

In jedem Fall seien die Vikings bereit für die Saison. „Wir haben Mitte August so richtig mit der Vorbereitung angefangen. Und in diesen paar Wochen des Trainings haben wir schon einen guten Fortschritt gesehen“, erklärt Paetzold. Beim eigenen Vorbereitungsturnier vor zwei Wochen in der Vechelder Halle habe die Mannschaft zudem noch Wettkampfpraxis gesammelt. Viermal gewannen die Vikings gegen Teams von der Verbands- bis hin zur Regionalliga. Lediglich gegen die TK Hannover, die mit Jugendauswahl-Spielern gespickt war, verloren sie. „Obwohl das eigentlich unser bestes Spiel war“, erklärt Paetzold.

Er sehe noch Verbesserungspotenzial in Feldabwehr und Annahme. Auch der Block könne „noch einige Bälle mehr runterholen“. Insgesamt gehe der Vikings-Kapitän dennoch optimistisch in die neue Saison. „Die Abstimmung zwischen Zuspiel und Angriff funktioniert schon sehr gut“, sagt Paetzold. Personell habe sich wenig verändert. Julian Mann und Fabian Schaper verstärken den Mittelblock, dafür kommt Hannes Wichmann nun vermehrt auf den Außen zum Einsatz. Angreifer Martin Tanger tritt allerdings verletzungsbedingt kürzer.

Auch in dieser Saison wollen die Vikings für Zuschauer die Spiele – wenn möglich auch auswärts –live im Internet übertragen und kommentieren. Unter www.twitch.tv/vvvikingsvolleyball ist der Stream abrufbar.

Der Kader der Vallstedt Vechelde Vikings

Transfers

Zugänge: Julian Mann (MTV Gamsen), Fabian Schaper (USC Braunschweig II).

Abgänge: Martin Tanger, Chris-Nico Koch (beide verletzungsbedingt).

Der Kader

Zuspiel: Jens Schulze, Maximilian Sonnenberg, Stefan Saltzmann.

Libero: Daniel Dinter, Elias Messerschmidt.

Mittelblock: Fabian Regier, Fabian Schaper,Hendrik Schultze, Julian Mann, Sebastian Kaletka.

Außernangriff: Bastian Ebeling, Christian Theuerkauf, Hannes Wichmann, Oliver Wendt.

Diagonalangriff: Torben Paetzold, Lennart Mann.

Universal: Alexander Brem.

Sonstiges

Trainer: Heiko Herzberg.

Von Lukas Everling