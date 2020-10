Gipfeltreffen in Dungelbeck: Fortuna Oberg setzt auf Sieg

Den TSV Dungelbeck hatten in der Fußball-Kreisliga A nicht alle auf dem Zettel, doch am Sonntag empfängt die Eintracht den Top-Favoriten auf den Aufstieg: die Fortuna aus Oberg. Deren Stürmer Leonid Grigorjan warnt vor dem Gastgeber, der sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt habe.