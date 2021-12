„Gebe ich nicht her“ – Die Nummer 11 fest in Familienhand

Broistedt

Zehn Jahre ist es nun schon, dass Dominique Schulz zum FC Pfeil Broistedt gewechselt ist. Seither ist die Fußballerin mit dem Team von der Kreis- bis in die Oberliga aufgestiegen und schaffte in diesem Jahr – wenn auch glücklich – den Sprung in den DFB-Pokal der Frauen. All das erlebte die 29-Jährige mit der immer gleichen Nummer auf dem Trikot: Dominique Schulz läuft getreu ihrer Familientradition mit der Nummer 11 auf.

„Unsere Familie ist groß“, sagt die Fußballerin, die gebürtig aus dem kleinen Steinlah bei Salzgitter-Bad stammt. Und fußballverrückt ist die Familie Schulz auch. Zahlreiche Cousins und Cousinen treten gegen den Ball, Bruder und Schwester von Dominique Schulz sowie ihre Onkel. Und wenn sie können, dann tragen sie in ihren Mannschaften die Nummer 11.

Derzeit sind das Onkel Ralf in Steinlahs Ü40, Bruder Julien in der Herrenmannschaft, sowie Cousin Frederik in der D-, und Cousine Annalena in der E-Jugend. Einen genauen Grund gebe es für die Wahl der Nummer 11 nicht. Allerdings gehe es von ihrem Onkel Ralf aus, erzählt Dominique Schulz, der immer Stürmer war. Auch ihr Bruder ist in seinem Team für das Toreschießen zuständig, während die für Broistedt spielende Fußballerin eher andere Aufgabengebiete hat.

„Ich stehe mit der Nummer 11 in der Innenverteidigung“, sagt die 29-Jährige. Ein-, zweimal habe es auch schon Versuche anderer Spielerinnen gegeben, ihr die 11 abzunehmen. „Das stand für mich aber gar nicht zur Debatte“, sagt Schulz und lacht. „Die Zahl gebe ich nicht mehr her.“

Von Lukas Everling