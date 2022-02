Für den Favoriten VfB/SC Peine „kann es sehr unangenehm werden“

Peine

Ein Sparprogramm steht für den VfB/SC Peine an diesem Wochenende auf dem Spielplan. Ursprünglich waren zwei Begegnungen vorgesehen. Aber weil der TSV Trittau seine zweite Mannschaft aus der 2. Badminton-Bundesliga zurückgezogen hat, bleibt für das Peiner Team nur noch die Partie beim Horner TV übrig.

Horner TV – VfB/SC Peine (Sonntag, 12 Uhr). Vom Tabellenstand und dem bisherigen Saisonverlauf her sind die Gäste Favorit. Aber: „Wir wissen nicht so recht, was uns da erwartet“, sagt Coach Heiner Brandes, der selbst am Sonntag nicht dabei sein kann. Das Hinspiel war mit 4:3 für die Peiner eng, und wenn nicht Frank Juchim im zweiten Einzel den favorisierten Dänen Mathias Rasmussen im fünften Satz besiegt hätte, hätten die Peiner verloren.

Die Horner sind mit drei Punkten Tabellenletzter. „Ich hatte dort eigentlich eher die Berliner Brauereien erwartet“, sagt Brandes. „Aber der Horner TV hat eine verfahrene Saison mit vielen Personalproblemen. Die letzten beiden Spiele sind sie aufgrund von Coronafällen nicht angetreten. Davor gab es ein 2:5 gegen Mühlheim, und davor drei weitere 0:7-Niederlagen – eine davon ebenfalls wegen Nichtantritts.

„Wenn die Horner die Klasse noch halten wollen, müssen sie alles aufbieten, was sie haben – und dann kann es sehr unangenehm werden“, sagt Brandes. Der Däne Rasmussen, die Schotten Jack MacGregor und Lauren Middleton, der lange verletzte Doppelspezialist Hauke Graalmann oder auch der starke Nachwuchsspieler Jonathan Dresp zählen dazu.

„Bei uns hat sich die personelle Situation etwas entspannt. Frank Juchim hat seine Corona-Infektion überstanden, und auch Lucas Bednorsch, Lucas Gredner, Wolf-Dieter Papendorf und Niklas König sind fit und spielen“, sagt Brandes. „Weil Laura Gredner krank war und nicht trainieren konnte, fahren wir aber nur mit Nadine Cordes und Larina Tornow nach Hamburg.“

Von Matthias Press