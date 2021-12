Für Teresa Carmon kommt nur die eine gerade Zahl in Frage

Edemissen

Was an geraden Zahlen so verkehrt ist, kann Teresa Carmon gar nicht mehr so genau sagen. „Ich hatte aber einfach immer das Gefühl, dass das nicht zu mir passt“, sagt die Edemissener Handballerin, die in der Jugend stets ungerade Nummern auf ihrem Trikot getragen hat – bis sie zu den Damen kam: „Ich habe damals zur ersten Mannschaft aufgeschaut. Da stellt man dann keine Ansprüche und nimmt das, was man kriegen kann“, erklärt die 33-Jährige. In ihrem Fall war es das Trikot mit der Nummer 8, das die Edemissenerin heute noch trägt.

„Die 8 ist zu meiner absoluten Lieblingsnummer geworden und hat mir einen grandiosen Einstieg in den Seniorenhandball mit vielen tollen Leuten beschert“, erklärt Teresa Carmon. Sie trug die Zahl auch während ihres zweijährigen „Seitensprungs“, wie sie es selber nennt, zum MTV Gifhorn. Lediglich das eine Jahr, in dem Carmon für die Braunschweiger Eintracht auf Torejagd ging, musste sie auf ihre Lieblings-Rückennummer verzichten. „Da gab es eine Leistungsträgerin mit der 8. Ich habe sie gefragt, konnte aber verstehen, dass sie sie nicht hergeben wollte.“

Dafür durfte sie bei ihrer „Rückkehr nach Hause“ zur HSG Nord Edemissen wieder in ihr altes Trikot schlüpfen – die damalige Trainerin Bianca Staats lockte Teresa Carmon sogar ein wenig damit. „Nach einer Saison ohne meine Nummer musste ich selbstverständlich direkt wieder zurück“, erklärt die 33-Jährige schmunzelnd.

Mittlerweile hat sie ihre Lieblingszahl auch mit Tinte auf ihrem Wurfarm verewigt. „Ich weiß jetzt schon, dass es sehr merkwürdig sein wird, jemand anderen in der ersten Damen der HSG Nord Edemissen mit dieser Nummer zu sehen. Denn das bedeutet für mich, dass es das tatsächlich war mit meiner Handballzeit auf der Platte.“

Von Lukas Everling